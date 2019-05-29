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В Улан-Удэ прошёл семинар по оснащению сцены и зрительных залов

В Улан-Удэ прошёл семинар по оснащению сцены и зрительных залов
Общество, 
В семинаре приняли участие руководители и работники электроцехов и радиоцехов

На Малой сцене Государственного русского драматического театра имени Бестужева 28 мая прошёл обучающий семинар «Оптимальный подход к освоению бюджетных средств по государственным программам для нужд объектов культуры в условиях ограниченного финансирования».

В семинаре приняли участие руководители и работники электроцехов и радиоцехов улан-удэнских театров, республиканских домов культуры, дворцов культуры и других учреждений, где установлено профессиональное световое и звуковое оборудование. Всего было зарегистрировано 35 участников.

- В рамках семинара был продемонстрирован презентационный фильм о производстве профессионального звукового и светового оборудования. Специалисты разобрали, что входит в состав механического оборудования, что такое нижняя и верхняя механики, системы управления, как должно производиться оборудование для сцены, допустимо ли использование софитов, штанкетов и других элементов не заводского производства, - сообщила пресс-служба ГРДТ имени Бестужева.

В программе семинара была не только теория, но и практическая часть. Специалисты поделились знаниями о том, как подобрать оптимальный комплект оборудования для зала, на какие аспекты стоит обратить внимание при выборе светового и звукового оборудования, каким образом должно осуществляться гарантийное и пост гарантийное обслуживание товара, как проводить диагностику, ремонт и многими другими сведениями.

Семинар вошёл в программу мероприятий, посвящённых 90-летию Русского драматического театра. Как сообщал «Байкал-Daily», 24 мая «бестужевцы» отметили 90-летие театра. На юбилейном вечере трём артистам Русского драматического театра вручили звания заслуженных.
Русский драмтеатр
 
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