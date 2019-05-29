«Варят на пару, минут двадцать и к столу»: Появился рецепт бууз в стихах

Почитатели традиционного бурятского блюда с юмором рассказали, как приготовить буузы
Любители бууз посвящают бурятскому блюду стихи. В Сети нашлась пара рецептов приготовления этого традиционного угощения в стихах. Один из них опубликован в паблике «Аноним 03 Бурятия».
«Мысли расцвели, как розы,
Приготовлю-ка я позы!!!
Достаю с серванта чашку,
Два яйца, муки «чеплашку»
Соль на глаз, чуть-чуть воды,
Всё смешал до густоты.
Форму тесту чтоб придать,
Дал немного полежать,
А «кишка» играет марш,
Буду браться я за фарш.
Две головки чеснока,
Очищаю до клыка,
Добавляю, лука в тон,
Чтобы в позах был бульон.
Для навара режу сало,
И немного и немало.
Где-то треть говядины,
Под размер для впадины.
Консистенцию из мяса,
Вместе с овощным припасом,
В горловину мясорубки
Да, не покалечьте руки!
Посолил, перемешал,
Фарш, багровый сок мне дал.
Вновь «кишка» играет снова,
К лепке всё почти готово.
Квадрат теста на раскатку,
Как катком прошёлся гладко.
Получился большой блин,
Так и съел б его сырым!
Срочно нужен трафарет,
Под рукой такого нет.
В ход пошёл стакан дружок,
Вырезаю им кружок.
Сколько надо, вам решать,
Мне хватило двадцать пять.
Позы варят на пару,
Минут двадцать и к столу.
Быстро дело спорится,
Если будет позница.
Можно с соей, с майонезом,
С кетчупом и просто с хлебом!»
Также любители бууз нашлись на юге России. В паблике «Буузы Краснодар» опубликован такой же рецепт, но с другим началом.
«В животе звенит будильник,
Открываю холодильник,
Пробежался сверху вниз,
Только суп, и тот прокис.
Бутерброды надоели,
Кашу ел на той неделе.
Мысли расцвели, как розы,
Приготовлю-ка я позы!!!»
Как выяснилось, стих опубликован ещё в 2016 году на сайте «Поэмбук», автором творения указан Роман Демин. Однако популярность стихотворные рецепты набирают только сейчас.
Жители Бурятии очень любят это блюдо. Как сообщал «Байкал-Daily», в поисках новых вариаций вкусов и подачи рестораторы придумали даже двухэтажную буузу.
Также жители республики любят соревноваться в скоростном поедании бурятского лакомства. На одном из таких конкурсов победителю вручили годовой запас бууз.
В 2017 году на территории храмового комплекса «Ринпоче Багша» в Улан-Удэ установили памятник буузе. С этой достопримечательностью с удовольствием фотографируются не только туристы, но местные жители.
Находчивый житель Бурятии, переехавший в Москву, составил карту буузных в столице России. По мере изменений количества общепитов он вносит изменения в гастрономическую карту.
«Варят на пару, минут двадцать и к столу»: Появился рецепт бууз в стихах
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