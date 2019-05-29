29 Мая

28 Мая

Популярное

«Варят на пару, минут двадцать и к столу»: Появился рецепт бууз в стихах

«Варят на пару, минут двадцать и к столу»: Появился рецепт бууз в стихах
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Почитатели традиционного бурятского блюда с юмором рассказали, как приготовить буузы

Любители бууз посвящают бурятскому блюду стихи. В Сети нашлась пара рецептов приготовления этого традиционного угощения в стихах. Один из них опубликован в паблике «Аноним 03 Бурятия».

«Мысли расцвели, как розы,
Приготовлю-ка я позы!!!
Достаю с серванта чашку,
Два яйца, муки «чеплашку»
Соль на глаз, чуть-чуть воды,
Всё смешал до густоты.
Форму тесту чтоб придать,
Дал немного полежать,
А «кишка» играет марш,
Буду браться я за фарш.
Две головки чеснока,
Очищаю до клыка,
Добавляю, лука в тон,
Чтобы в позах был бульон.
Для навара режу сало,
И немного и немало.
Где-то треть говядины,
Под размер для впадины.
Консистенцию из мяса,
Вместе с овощным припасом,
В горловину мясорубки
Да, не покалечьте руки!
Посолил, перемешал,
Фарш, багровый сок мне дал.
Вновь «кишка» играет снова,
К лепке всё почти готово.
Квадрат теста на раскатку,
Как катком прошёлся гладко.
Получился большой блин,
Так и съел б его сырым!
Срочно нужен трафарет,
Под рукой такого нет.
В ход пошёл стакан дружок,
Вырезаю им кружок.
Сколько надо, вам решать,
Мне хватило двадцать пять.
Позы варят на пару,
Минут двадцать и к столу.

Быстро дело спорится,
Если будет позница.
Можно с соей, с майонезом,
С кетчупом и просто с хлебом!»

Также любители бууз нашлись на юге России. В паблике «Буузы Краснодар» опубликован такой же рецепт, но с другим началом.

«В животе звенит будильник,
Открываю холодильник,
Пробежался сверху вниз,
Только суп, и тот прокис.
Бутерброды надоели,
Кашу ел на той неделе.
Мысли расцвели, как розы,
Приготовлю-ка я позы!!!»

Как выяснилось, стих опубликован ещё в 2016 году на сайте «Поэмбук», автором творения указан Роман Демин. Однако популярность стихотворные рецепты набирают только сейчас.

Жители Бурятии очень любят это блюдо. Как сообщал «Байкал-Daily», в поисках новых вариаций вкусов и подачи рестораторы придумали даже двухэтажную буузу.

Также жители республики любят соревноваться в скоростном поедании бурятского лакомства. На одном из таких конкурсов победителю вручили годовой запас бууз.

В 2017 году на территории храмового комплекса «Ринпоче Багша» в Улан-Удэ установили памятник буузе. С этой достопримечательностью с удовольствием фотографируются не только туристы, но местные жители.

Находчивый житель Бурятии, переехавший в Москву, составил карту буузных в столице России. По мере изменений количества общепитов он вносит изменения в гастрономическую карту.

буузы стихотворение
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Байкал вошёл в топ-5 для отдыха на озёрах России летом
Байкал вошёл в топ-5 для отдыха на озёрах России летом
Общество, 29.05.2019
Также туристы поедут на Селигер и Онежское озеро
В Улан-Удэ пройдут показательные операции по лечению ожирения
В Улан-Удэ пройдут показательные операции по лечению ожирения
Общество, 29.05.2019
Первую операцию по снижению веса в Бурятии провели ещё в 2004 году
Фонд Натальи Водяновой подарит Улан-Удэ ещё одну площадку
Фонд Натальи Водяновой подарит Улан-Удэ ещё одну площадку
Общество, 29.05.2019
В Улан-Удэ откроют первую инклюзивную детскую площадку
В Бурятии ветеран тыла отметила 90-летие
В Бурятии ветеран тыла отметила 90-летие
Общество, 29.05.2019
Когда началась война, Ренате Колосовой было 12 лет
Жителей Бурятии весело призывают на службу по контракту
Жителей Бурятии весело призывают на службу по контракту
Общество, 29.05.2019
Мобильный пункт перемещается по республике
В Сети объяснили глубокий смысл клипа рэпера Хаски из Улан-Удэ
В Сети объяснили глубокий смысл клипа рэпера Хаски из Улан-Удэ
Общество, 29.05.2019
Новый клип Хаски «Детка-Голливуд» стремительно набирает просмотры
Улан-удэнским баскетболистам разрешили остаться в зале Сергея Рогова
Улан-удэнским баскетболистам разрешили остаться в зале Сергея Рогова
Общество, 29.05.2019
Однако судьба баскетбольного зала в «People's Park» всё ещё остаётся в подвешенном состоянии
В Улан-Удэ асфальт укладывали на песок
В Улан-Удэ асфальт укладывали на песок
Общество, 29.05.2019
Странные работы сняли на видео в 102 микрорайоне города
В УФСИН Бурятии выбрали лучшие группы охраны и конвоирования
В УФСИН Бурятии выбрали лучшие группы охраны и конвоирования
Общество, 29.05.2019
Лучшей стала команда исправительной колонии №1
Полигоны Бурятии обработали от клещей
Полигоны Бурятии обработали от клещей
Общество, 29.05.2019
Полигоны также очистили от валежника и прошлогодней травы
В Бурятии утратили 215 геодезических пунктов
В Бурятии утратили 215 геодезических пунктов
Общество, 29.05.2019
В Бурятии выявляется всё больше фактов утраты пунктов государственной геодезической сети
В Улан-Удэ появятся «аллеи отцов»
В Улан-Удэ появятся «аллеи отцов»
Общество, 29.05.2019
Всех отцов приглашают присоединиться к посадкам

Позитив

Реплика

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Врачи Бурятии: наказать vs помочь
28.05.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Отчёт по проектам
22.04.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Бомжи: отстреливать или запирать в вольеры?
01.04.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Долг перед женщиной
05.03.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Стриптиз посмотрели, верблюдов сожгли
28.02.2019
Вадим Бредний
Вадим Бредний
Руководитель группы компаний "Титан"
Об исторической сессии горсовета
28.02.2019
Сергей Жамцаев
Сергей Жамцаев
Директор центра социальной адаптации «Шанс»
Как мы отпраздновали Сагаалган
25.02.2019
Загрузка...
^