Удачно выступили дзюдоисты и на других соревнованиях
За последние недели дзюдоисты Бурятии поднялись на пьедесталы нескольких соревнований, сообщает пресс-служба республиканского Министерства спорта и молодежной политики.
На минувших выходных команда РБ заняла первое место на Чемпионате Дальневосточного федерального округа в Хабаровске. Победителями стали: Валерия Солдатова в весовой категории до 48 кг, Сергей Байдаев в категории до 60 кг, Яшар Мамедов – до 66 кг. Также у команды 3 серебряных и три бронзовых медали.
Спортсмены республики также приняли участие во втором этапе летней Спартакиады России по дзюдо в Хабаровске. Здесь команда Бурятии заняла 3 место. В личных первенствах золотые медали завоевали Рашид Омаров, Буянто Хонинхоев и Кристина Куприянова. Вторые места у Олега Овчинникова, Степана Степанова, Александры Пляскиной и Екатерины Лебедевой. Бронзовую медаль завоевала Ирина Хунтеева.
Также две медали получили дзюдоисты из Бурятии в Ангарске на третьем межрегиональном турнире городов Сибири и Дальнего Востока. Серебряную медаль завоевал Виктор Метелев из села Кудара в весовой категории до 42 кг. Алексей Смоленцев в весовой категории свыше 73 кг завоевал бронзу. Сергей тренируется в спортивном клубе «Кодокан».
Бурятия стала чемпионом Дальнего Востока по дзюдо
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