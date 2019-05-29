Спортсмены будут соревноваться в стрельбе из лука
С 17 по 19 июня в Улан-Удэ состоится турнир по стрельбе из лука, посвящённый памяти заслуженного врача Бурятской АССР, мастера спорта СССР Виктора Ивановича Абрамова.
В соревнованиях примут участие представители Улан-Удэ и сельских районов республики. По результатам турнира будут отобраны спортсмены в молодёжную сборную Бурятии для участия в первенстве России.
Организаторы турнира – минспорта Бурятии, федерация стрельбы из лука и Республиканский врачебно-физкультурный диспансер.
Турнир, посвящённый памяти Виктора Абрамова, стал традиционным, проводится третий год подряд. Победителям турнира среди юношей и девушек коллектив Республиканского врачебно-физкультурного диспансера вручит ценные призы.
Открытие турнира состоится 17 июня 2019 года в 14.30 часов на Центральном республиканском стадионе по адресу: Улан-Удэ, ул. Кирова, д. 1.
В Бурятии пройдёт турнир памяти известного врача Виктора Абрамова
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