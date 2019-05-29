На Ононе пройдёт фестиваль культур Забайкалья

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Посетителей ждут участие в празднике молодой картошки и конкурсах кулинаров и рыбаков



С 16 по 19 августа в детском оздоровительно-образовательном центре «Берёзка» села Акша Забайкальского края состоится Второй Межрегиональный фестиваль «Онон: связь времен и народов». Мероприятие проводится для популяризации самобытной традиционной культуры региона, расширения межкультурного общения, содействия межэтническому культурному сотрудничеству.



В программе фестиваля запланированы хоровод дружбы, концерт-визитка творческих коллективов, выставка-ярмарка изделий мастеров декоративно-прикладного творчества, выставка-продажа с личных подворий, конкурс «Поваренная книга Забайкалья», конкурс рыбака «Ловись, рыбка», конкурс цветочных композиций, праздник молодой картошки, мастер-класс по народной хореографии и игровому фольклору.



Участвовать могут взрослые творческие коллективы, пропагандирующие местную традицию, независимо от этнической принадлежности – бурятские, эвенкийские, русские и представители национальных диаспор Забайкальского края. Каждая делегация может представить подворье с обустройством традиционного жилища, утварью, мебелью, хозяйственными постройками и празднично накрытым столом. Об этом сообщает пресс-служба Министерства международного сотрудничества и внешнеэкономических связей региона.

