В Улан-Удэ пройдут показательные операции по лечению ожирения

Первую операцию по снижению веса в Бурятии провели ещё в 2004 году



6, 7 июня в Республиканской клинической больнице имени Семашко состоится двухдневный семинар для бариатрических хирургов и медицинских специалистов, которые ведут прием пациентов с ожирением и сахарным диабетом. Также пройдут показательные операции – гастрошунтирование и продольная резекция желудка, сообщили в пресс-службе РКБ.



Проводить операции будет врач из Санкт-Петербурга Александр Неймарк, заведующий научной исследовательской лабораторией хирургии метаболических нарушений НМИЦ им. В.А. Алмазова, президент Российского общества бариатрических хирургов, действующий спикер Международной ассоциации по борьбе с ожирением и сахарным диабетом (IFSO). Помогать ему в операционной будут заведующий хирургическим отделением Сергей Санжимитыпов и хирург Бэлигто Дамдинов



Ожирение давно стало глобальной проблемой современного общества. За последние пять лет доля россиян, страдающих избыточным весом, выросла на 30 %. В 2018 году в России выполнено более пяти тысяч операций для похудения, причем ежегодно количество таких операций увеличивается более, чем на 20%.



По официальным данным минздрава, число зарегистрированных пациентов, страдающих ожирением, превысило 1,9 млн человек, сахарным диабетом II типа – 4,3 млн человек. В Бурятии, по официальным данным минздрава, зарегистрировано более 15,5 тысяч человек с диагнозом ожирение и почти 31 тысяча человек с сахарным диабетом второго типа.



Первую операцию по снижению веса в Бурятии провели в 2004 году. Тогда хирурги Республиканской клинической больницы им. Н.А.Семашко Александр Цыдыпов и Сергей Санжимитыпов прооперировали пациента с весом 140 кг. По показателям индекса массы тела, его нормальный вес должен был составлять 90 кг.



За помощью к врачам мужчина обратился, когда остальные способы похудеть ему уже просто не помогали. В результате операции вес удалось понизить до 110 кг.



– Я встречался с этим пациентом полгода назад. Мужчина выглядит и чувствует себя хорошо. Говорит: «Спасибо большое», - рассказывает Сергей Санжимитыпов.



Счастливый пациент



История Елены, по профессии детского массажиста, покажется знакомой многим женщинам с лишним весом. До 21 года она при росте 168 см весила 60 килограммов и была собой очень довольна. Затем последовала первая беременность, во время которой она набрала аж 30 килограммов. После родов почти все они остались на месте и начались годы изнурительных попыток прийти в форму.



— Я пробовала всё: диеты, таблетки, спорт. Да, бывало, что килограммов 10 уходило, но возвращалось 12, — вспоминает Елена, — Каждый раз, когда я ела, даже если это был капустный лист, я чувствовала себя виноватой. А есть хотелось очень! Каждый поход в магазин за одеждой — это был стресс, ведь я поправилась до 56 — 58 размера. А я так мечтала ходить в джинсах-скинни, на каблуках! Плюс прибавились проблемы со здоровьем: повысился сахар в крови, начали болеть суставы.



Четыре года назад Елена родила второго ребёнка. И тогда вес 31-летней женщины достиг максимума — 120 килограммов. И её страдания по этому поводу тоже. К специалисту по бариатрии Лене посоветовала обратиться эндокринолог.



Елена рассказывает, что операция прошла легко, в первые часы после отхождения наркоза живот побаливал, но неприятные симптомы быстро прошли, а через три дня её уже выписали домой. И там она обнаружила, что уже 6 килограммов оставила в больнице.



— Первые месяцы после операций нужен особый режим питания, — продолжает она, — сначала только всё жидкое, потом пюре, и примерно через два-три месяца переходишь на твёрдую пищу. Я сразу почувствовала, что быстро наедаюсь. Раньше за один присест могла съесть 12 куриных крылышек, два куска пиццы, пирожное и пол-литра колы. А сейчас — 150 — 200 граммов супа или одну котлетку с овощами. Я стараюсь питаться правильно, но при этом себя не ограничиваю, могу съесть и торт, и картошку фри. Правда, организм как-то уже не очень их просит.

