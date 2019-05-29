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В Иркутской области стартовал «День Аиста»

В Иркутской области стартовал «День Аиста»
Общество,  Фото:pixabay.com
Будущие приёмные родители пообщаются с детьми и получат консультацию

На территории Иркутской области с 29 мая по 5 июня пройдёт «День Аиста». В рамках акции в учреждениях социального обслуживания несовершеннолетних и семей запланированы концерты воспитанников, различные мастер-классы, а также другие мероприятия с участием детей.

«День Аиста» пройдёт в детских учреждениях городов Иркутск, Киренск, Шелехов, Байкальск, Бодайбо, Ангарск, Усолье-Сибирское, Зима, Черемхово, Тулан, Саянск, Нижнеудинск, Тайшет, Усть-Илимск, Братск, Железногорск-Илимский; сёл Урик, Ергобачен, Баяндай, Ханжиново, Хор-Тагна, Черемшанка, Карымск, Покосное; посёлков Забитуй, Средний, Тайтурка, Лесогорск, Зяба, Улькан, Новая Игирма, Рудногорский, Шестаково, Хребтовая. Участие в нём могут принять действующие усыновители; опекуны (попечители); приёмные родители; граждане, имеющие заключение органов опеки и попечительства о возможности быть замещающим родителем; граждане, выразившие желание стать замещающими родителями.

Также специалистами органа опеки и попечительства будет осуществляться консультирование участников по вопросам семейного устройства детей и прохождения обучения в школах приёмных родителей.

Помимо этого в эти дни с 9:00 до 18:00 будет работать горячая линия для консультирования граждан по вопросам устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, юридическим аспектам усыновления, опеки и попечительства, а также по мерам социальной поддержки семей и прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Отвечать на вопросы будут специалисты министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области; учреждений управления социальной защиты населения и социального обслуживания несовершеннолетних и семей. Об этом сообщает пресс-служба Минсоцразвития региона.
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