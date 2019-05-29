В Читу прилетели первые гости Забайкальского кинофестиваля

В аэропорту прибывших встретили хлебом-солью и белой пищей



29 мая в Читу прибыли первые гости VIII Забайкальского международного кинофестиваля. Утренним рейсом прилетели представители дирекции кинофестиваля – в их числе председатель оргкомитета ЗМКФ Виктор Шкулев, советник вице-президента горно-металлургической компании «Норильский никель» и представитель генерального спонсора кинофестиваля Сергей Самойлов, программный директор ЗМКФ Мария Безенкова.



Также в краевую столицу прилетел народный артист России, кинорежиссёр, член Союза писателей России Александр Панкратов-Чёрный, который уже сегодня проведёт творческую встречу с читинскими зрителями.



В аэропорту студентки краевого училища культуры в традициях казаков, семейских и бурят угощали прибывших хлебом-солью, пирогами и белой пищей. Гостей также встречал заместитель министра культуры Забайкальского края Алексей Бочкарников, сообщает пресс-служба ведомства.



Завтра в Читу прилетят президент кинофестиваля, народный артист РСФСР Александр Михайлов с супругой Оксаной Михайловой, председатель жюри кинофестиваля Дмитрий Астрахан, члены жюри Лоран и Карина Данелью, Вивиан Ченг, актрисы Елена Ксенофонтова, Марина Яковлева, Аглая Шиловская, Екатерина Гусева, актеры Сергей Никоненко, Андрей Руденский и другие.

