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Жителей Бурятии весело призывают на службу по контракту

Жителей Бурятии весело призывают на службу по контракту
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Мобильный пункт перемещается по республике

В Бурятии на главных площадях городов Кяхта, Гусиноозёрск и в Иволгинске провели акции «Служба по контракту – Наш выбор». Военные работают в специальном многофункциональном мобильном пункте отбора.

- Мобильный пункт представляет собой высокотехнологичный комплекс на шасси автомобиля КамАЗ, на кузове которого размещён сам модуль пункта отбора, а многофункциональный прицеп может использоваться как различного рода площадки, в частности как сцена для выступления творческих коллективов, – сообщает пресс-служба Восточного военного округа.

Военнослужащие мотострелкового соединения и соединения связи организовали выставки современного стрелкового оружия и военной техники.

На импровизированных сценах перед посетителями акции выступали творческие коллективы ансамблей песни и пляски соединений.

Акции по отбору на военную службу по контракту посетило более 3 тысяч человек. Из них около 500 человек подали заявление, изъявив желание служить в рядах ВС РФ.

Очередные акции состоятся в середине июня в Бичуре, Мухоршибири и Улан-Удэ.
военнослужащие служба по контракту
 
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