Мобильный пункт перемещается по республике
В Бурятии на главных площадях городов Кяхта, Гусиноозёрск и в Иволгинске провели акции «Служба по контракту – Наш выбор». Военные работают в специальном многофункциональном мобильном пункте отбора.
- Мобильный пункт представляет собой высокотехнологичный комплекс на шасси автомобиля КамАЗ, на кузове которого размещён сам модуль пункта отбора, а многофункциональный прицеп может использоваться как различного рода площадки, в частности как сцена для выступления творческих коллективов, – сообщает пресс-служба Восточного военного округа.
Военнослужащие мотострелкового соединения и соединения связи организовали выставки современного стрелкового оружия и военной техники.
На импровизированных сценах перед посетителями акции выступали творческие коллективы ансамблей песни и пляски соединений.
Акции по отбору на военную службу по контракту посетило более 3 тысяч человек. Из них около 500 человек подали заявление, изъявив желание служить в рядах ВС РФ.
Очередные акции состоятся в середине июня в Бичуре, Мухоршибири и Улан-Удэ.
Жителей Бурятии весело призывают на службу по контракту
Общество, Фото:
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