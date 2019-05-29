Жителей Бурятии весело призывают на службу по контракту

Мобильный пункт перемещается по республике



В Бурятии на главных площадях городов Кяхта, Гусиноозёрск и в Иволгинске провели акции «Служба по контракту – Наш выбор». Военные работают в специальном многофункциональном мобильном пункте отбора.



- Мобильный пункт представляет собой высокотехнологичный комплекс на шасси автомобиля КамАЗ, на кузове которого размещён сам модуль пункта отбора, а многофункциональный прицеп может использоваться как различного рода площадки, в частности как сцена для выступления творческих коллективов, – сообщает пресс-служба Восточного военного округа.



Военнослужащие мотострелкового соединения и соединения связи организовали выставки современного стрелкового оружия и военной техники.



На импровизированных сценах перед посетителями акции выступали творческие коллективы ансамблей песни и пляски соединений.



Акции по отбору на военную службу по контракту посетило более 3 тысяч человек. Из них около 500 человек подали заявление, изъявив желание служить в рядах ВС РФ.



Очередные акции состоятся в середине июня в Бичуре, Мухоршибири и Улан-Удэ.

