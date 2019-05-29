В Забайкалье завершились соревнования по автокроссу

Общество, Фото: Baikal-daily.ru. Из архива

Гости из Приангарья забрали весь пьедестал в классе переднеприводных автомобилей



В Чите 25-26 мая на трассе «Яблонька» прошел второй этап краевого Чемпионата по автомобильному кроссу, сообщает пресс-служба Минспорта региона.



Соревнования в Забайкалье привлекли внимание для пилотов из соседних регионов. На этом этапе гости из Иркутской области забрали весь пьедестал в классе автомобилей «Супер 1600». Остроты соревнованиям добавил и тот факт, что в двух зачётных группах проводился отборочный этап на Кубок России. Победители будут приглашены на финальные этапы в Тольятти и Первоуральск.

Борьба получилась бескомпромиссной, но честной. Зрители бурно приветствовали своих любимчиков, болели за них не жалея голоса. Были и вылеты с трассы и перевороты, но все участники и автомобили продолжили соревнования. Команды механиков своевременно восстанавливали автомобили, не давая соперникам шансов на лёгкую победу. В разговорах участников с организаторами, спортсмены отмечали высокий профессиональный уровень организации и судейства соревнования. Многие из приезжих спортсменов выразили желание поучаствовать в следующих этапах Чемпионата, в том числе и в Шилке 8 июня. Победителями в своих зачётных группах стали:



Д2-классика (ВАЗ 2101-2107)

1 место – Косматов Евгений (Чита)

2 место – Сенотрусов Игорь (Чита)

3 место – Тонких Сергей (Чита)



Супер-1600 (передний привод до 1600 куб.см)

1 место – Пономарев Евгений (Братск)

2 место – Вязьмин Вадим (Слюдянка)

3 место – Ярковский Алексей (Иркутск)



Суперавто (Полноприводные 3500 куб.см)

1 место – Ликоренко Максим (Чита)

2 место – Кондратьев Егор (Чита)

3 место – Арапов Николай (Чита)



Т1-2500 (УАЗ)

1 место – Сенотрусов Игорь (Чита)

2 место – Софронов Александр (Чита)

3 место – Скулкин Дмитрий (Чита)



Т4/3 (ЗиЛ)

1 место – Налимов Владимир (Шилка)

2 место – Короленко Сергей (Шилка)

3 место – Глушков Александр (Чита)



Командный зачёт

1 место – «СТК RED CAR» (Арапов Владимир, Ярковский Алексей, Пономарев Евгений, Арапов Николай, Пещерский Александр)

2 место – «Связькомплект» (Сенотрусов Игорь, Шишкин Николай, Комогорцев Николай)

3 место – «Автобаза» (Замешаев Николай, Скулкин Дмитрий, Вязьмин Вадим)

