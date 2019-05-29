В Забайкалье завершились соревнования по автокроссу

Гости из Приангарья забрали весь пьедестал в классе переднеприводных автомобилей
В Чите 25-26 мая на трассе «Яблонька» прошел второй этап краевого Чемпионата по автомобильному кроссу, сообщает пресс-служба Минспорта региона.
Соревнования в Забайкалье привлекли внимание для пилотов из соседних регионов. На этом этапе гости из Иркутской области забрали весь пьедестал в классе автомобилей «Супер 1600». Остроты соревнованиям добавил и тот факт, что в двух зачётных группах проводился отборочный этап на Кубок России. Победители будут приглашены на финальные этапы в Тольятти и Первоуральск.
Борьба получилась бескомпромиссной, но честной. Зрители бурно приветствовали своих любимчиков, болели за них не жалея голоса. Были и вылеты с трассы и перевороты, но все участники и автомобили продолжили соревнования. Команды механиков своевременно восстанавливали автомобили, не давая соперникам шансов на лёгкую победу. В разговорах участников с организаторами, спортсмены отмечали высокий профессиональный уровень организации и судейства соревнования. Многие из приезжих спортсменов выразили желание поучаствовать в следующих этапах Чемпионата, в том числе и в Шилке 8 июня. Победителями в своих зачётных группах стали:
Д2-классика (ВАЗ 2101-2107)
1 место – Косматов Евгений (Чита)
2 место – Сенотрусов Игорь (Чита)
3 место – Тонких Сергей (Чита)
Супер-1600 (передний привод до 1600 куб.см)
1 место – Пономарев Евгений (Братск)
2 место – Вязьмин Вадим (Слюдянка)
3 место – Ярковский Алексей (Иркутск)
Суперавто (Полноприводные 3500 куб.см)
1 место – Ликоренко Максим (Чита)
2 место – Кондратьев Егор (Чита)
3 место – Арапов Николай (Чита)
Т1-2500 (УАЗ)
1 место – Сенотрусов Игорь (Чита)
2 место – Софронов Александр (Чита)
3 место – Скулкин Дмитрий (Чита)
Т4/3 (ЗиЛ)
1 место – Налимов Владимир (Шилка)
2 место – Короленко Сергей (Шилка)
3 место – Глушков Александр (Чита)
Командный зачёт
1 место – «СТК RED CAR» (Арапов Владимир, Ярковский Алексей, Пономарев Евгений, Арапов Николай, Пещерский Александр)
2 место – «Связькомплект» (Сенотрусов Игорь, Шишкин Николай, Комогорцев Николай)
3 место – «Автобаза» (Замешаев Николай, Скулкин Дмитрий, Вязьмин Вадим)
В Забайкалье завершились соревнования по автокроссу
Общество, Фото:
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