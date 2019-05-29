Иркутские каратисты завоевали 4 медали на первенстве Европы

До этого они стали лучшими на первенстве Сибири и призёрами на первенстве России



Четыре медали завоевали иркутские спортсмены на первенстве Европы по сётокан – одному из основных стилей японского каратэ. Международные соревнования прошли с 24 по 26 мая в городе Кадан в Чехии, сообщает пресс-служба администрации города Иркутска.



В составе юниорской сборной России выступали спортсмены города Иркутска – Даниил Токарев и Арина Коляда. Спортсмены стали лучшими на первенстве Сибирского Федерального округа в феврале и стали призёрами на первенстве России в марте этого года.



Две медали завоевала 13-летняя иркутянка Арина Коляда. В командных соревнованиях по дисциплине сётокан кумитэ Арина не проиграла ни одного поединка и принесла сборной России бронзовую медаль. В личной программе кумитэ Коляда заняла 3 место. Спортсменка выиграла три схватки, но проиграла чешской спортсменке поединок за выход в финал.



Золото в составе команды по сётокан кумитэ среди спортсменов 15-ти лет выиграл Даниил Токарев. Также Даниил занял 3 место в личной программе кумитэ, в дисциплине сётокан ката иркутянин вышел в финал и стал четвёртым, что тоже является высоким результатом, учитывая, что спортсмены в большинстве специализируются в одной дисциплине. После успешного выступления Токарев стал кандидатом на попадание в сборную России на первенство мира, которое пройдёт в ноябре в Португалии.

