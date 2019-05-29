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Фестивалю на Ольхоне назначили судей

Фестивалю на Ольхоне назначили судей
Общество,  Фото:pixabay.com
Утверждён состав судейской коллегии на «Ёрдынских играх»

Министерство спорта Иркутской области утвердило состав главной судейской коллегии на VII Международный этнокультурный фестиваль «Ёрдынские игры», сообщает пресс-служба ведомства. На мероприятии, которое с 13 по 15 июня пройдёт в местечке Хоторук Ольхонского района, судейство обеспечит судейская бригада в количестве 32 человек.

Главным судьёй соревнований назначен Валерий Богатырёв, главный секретарь игр – Ирина Витчинникова. Определены также главные судьи по национальным видам спорта. По стрельбе из национального лука главным судьёй назначена Ольга Осипова, по бурятской национальной борьбе – Михаил Орбодоев, по мас-рестлингу – Валерий Володько, по якутским национальным прыжкам, переноске и метанию камня, забегу вокруг горы Ёрд – Виктор Довескибо, по шахматам «Шатар» – Сергей Депчинский. Главным судьёй по новому виду состязаний – по разбиванию хребтовой кости стал Александр Урбагаев.

Напомним, VII Международный фестиваль «Ёрдынские игры» проводится раз в два года у подножия горы Ёрд в Ольхонском районе. Фестиваль включает в себя спортивные и культурные мероприятия, в том числе скачки на лошадях по пересеченной местности, стрижку овец на скорость, соревнования по многоборью «Игры баторов Срединного мира».

Планируется, что в соревнованиях Ёрдынских игр примут участие около 170 человек из различных регионов страны. В соревнованиях будет участвовать сборная команда Иркутской области. Отдельную команду выставит Усть-Ордынский Бурятский округ, по отдельным видам спорта своих представителей выставляют и другие муниципальные образования области.
Ёрдынские игры Иркутская область Ольхон фестиваль спорт национальные виды спорта
 
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