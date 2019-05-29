Утверждён состав судейской коллегии на «Ёрдынских играх»
Министерство спорта Иркутской области утвердило состав главной судейской коллегии на VII Международный этнокультурный фестиваль «Ёрдынские игры», сообщает пресс-служба ведомства. На мероприятии, которое с 13 по 15 июня пройдёт в местечке Хоторук Ольхонского района, судейство обеспечит судейская бригада в количестве 32 человек.
Главным судьёй соревнований назначен Валерий Богатырёв, главный секретарь игр – Ирина Витчинникова. Определены также главные судьи по национальным видам спорта. По стрельбе из национального лука главным судьёй назначена Ольга Осипова, по бурятской национальной борьбе – Михаил Орбодоев, по мас-рестлингу – Валерий Володько, по якутским национальным прыжкам, переноске и метанию камня, забегу вокруг горы Ёрд – Виктор Довескибо, по шахматам «Шатар» – Сергей Депчинский. Главным судьёй по новому виду состязаний – по разбиванию хребтовой кости стал Александр Урбагаев.
Напомним, VII Международный фестиваль «Ёрдынские игры» проводится раз в два года у подножия горы Ёрд в Ольхонском районе. Фестиваль включает в себя спортивные и культурные мероприятия, в том числе скачки на лошадях по пересеченной местности, стрижку овец на скорость, соревнования по многоборью «Игры баторов Срединного мира».
Планируется, что в соревнованиях Ёрдынских игр примут участие около 170 человек из различных регионов страны. В соревнованиях будет участвовать сборная команда Иркутской области. Отдельную команду выставит Усть-Ордынский Бурятский округ, по отдельным видам спорта своих представителей выставляют и другие муниципальные образования области.
Фестивалю на Ольхоне назначили судей
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Утверждён состав судейской коллегии на «Ёрдынских играх»
Удачно выступили дзюдоисты и на других соревнованиях
Борцы из Усолья-Сибирского и Братска получили бронзу на соревнованиях во Владимире
В аэропорту прибывших встретили хлебом-солью и белой пищей
Спортсмен из Приангарья стал лучшим в ездовом спорте в России
С 5 по 9 июня во Владивостоке пройдёт Тихоокеанский международный фестиваль современной драматургии «Метадрама-2019»
31 мая Ледовая арена IceМЕТР откроет свои двери для 70 начинающих спортсменов-фигуристов Дальневосточного и Сибирского федеральных округов
Крупные учения прошли в аэропорту «Байкал»
Конкурс проводит Служба крови Бурятии
В столице Бурятии сотрудники ГИБДД и ПДН провели инструктажи безопасности для пожилых людей
Проводятся ремонтные работы
Заявления об оказании единовременной материальной помощи принимаются с 1 июня по 30 июля
В семинаре приняли участие руководители и работники электроцехов и радиоцехов
Он будет организован в первый день лета
Оно будет посвящено 220-летию со дня рождения Пушкина