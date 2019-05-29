В Иркутске полицейские устроили праздник для детдомовцев

Они вручили им подарки



В адрес Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте поступило благодарственное письмо из Иркутского детского дома-интерната № 1 для умственно отсталых детей. Ребята из детского дома выразили благодарность транспортным полицейским за благотворительную помощь.



В преддверии празднования Дня защиты детей сотрудники вместе с членами общественного совета посетили Иркутский детский дом-интернат № 1. Для детей организовали праздник с участием сказочных героев, вручили сладкие подарки и предметы, необходимые в повседневной жизни ребят.



Полицейские поздравили воспитанников детского дома с наступающим праздником, пожелали хорошего настроения, здоровья и успехов в учёбе, сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.

