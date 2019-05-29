Улан-удэнским баскетболистам разрешили остаться в зале Сергея Рогова

Однако судьба баскетбольного зала в «People's Park» всё ещё остаётся в подвешенном состоянии
Как сообщал «Байкал-Daily», накануне на планёрке в мэрии обсудили вопрос выкупа спортивного баскетбольного зала в ТРЦ «People's Park». Рассмотреть такую возможность поручил и.о. руководителя администрации города Игорь Шутенков.
Ранее всю ответственность за содержание зала брал на себя владелец торгового центра Сергей Рогов. Он отдал зал в бесплатное пользование федерации баскетбола Бурятии. Кроме того, он материально поддерживал спортсменов. В декабре бизнесмен погиб в авиакатастрофе.
Пока баскетболистам разрешили заниматься в этом зале бесплатно, но как долго, неизвестно.
- Нам позвонила супруга Сергея Александровича Рогова, буквально два дня назад, и сказала, что можете заниматься, всё останется как есть. На сколько это продлится, мы не знаем. Кто будет оплачивать аренду зала, я не знаю, - прокомментировал ситуацию «Байкал-Daily» известный в Бурятии баскетбольный тренер Сергей Оканин.
Он подтвердил, что шли разговоры о выкупе зала мэрией. Тренер надеется, что это будет сделано для поддержки детского баскетбола и в помощь владельцам торгового центра.
Но при этом Сергей Владимирович сказал, что примет любое решение владельцев ТРЦ «People's Park» и отнесётся к нему с пониманием. По словам тренера, Сергей Рогов вложил в баскетбол Бурятии больше, чем кто-либо.
- Семья Сергея Александровича Рогова сделала для баскетбола столько, сколько ни один человек в республике. Сколько этот человек вложил средств в постройку этого спортивного зала, в постройке спортивного интерната, содержание наших команд… Благодаря только поддержке его семьи мы участвовали в первенстве России во всех возрастах, организовали команду детско-юношеской баскетбольной лиги первенства России, участвовали там всеми возрастами один год. Дети были одеты, обуты полностью, у нас полностью куплен инвентарь, которого даже нет в некоторых московских командах. Я благодарен этой семье, - признаётся Сергей Оканин.
Площадка в «People's Park» одна из немногих в Улан-Удэ, подходящая для проведения соревнований различного уровня, а не только для тренировок. Сейчас баскетбольных спортивных залов в Улан-Удэ крайне не хватает. В баскетбольную школу ездят ребята со всего города, многим это не совсем удобно.
- Если бы спортзал был у нас один в Советском районе, один в Железнодорожном, один в Октябрьском, пусть небольшие, как «Юность». У нас бы детей занималось в 4 раза больше, рабочие места бы выросли. Сейчас 11 тренеров, они не могут по всему городу тренировать всех детей, - рассказал Сергей Оканин.
В прошлом году в связи с отсутствием свободного времени и залов тренеры не смогли принять первый класс в баскетбольную школу. Будет ли набор в этом году, пока неизвестно.
Улан-удэнским баскетболистам разрешили остаться в зале Сергея Рогова
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