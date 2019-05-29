«Греко-римляне» Приангарья стали призёрами первенства России

Борцы из Усолья-Сибирского и Братска получили бронзу на соревнованиях во Владимире
Спортсмены Иркутской области завоевали бронзу на первенстве России по греко-римской борьбе среди юношей до 16 лет, которое с 23 по 27 мая проходило во Владимире. В турнире принимали участие 495 борцов в 15 весовых категориях из 65 регионов страны.
В весовой категории до 35 килограммов третье место занял борец из Усолья-Сибирского Давид Фрунзе. Победителем в этом весе стал Эрзу Закриев из Чеченской республики. Серебряную награду выиграл Владислав Бырля (Республика Марий Эл). Ещё одна бронза – у представителя Саратовской области Владимира Абрамова.
Спортсмен из Братска Владимир Зудов завоевал бронзовую медаль в весовой категории до 57 килограммов. Обладателем медали высшей пробы стал Абдулла Салимов из Ростовской области. Серебро получил Ильяс Зиннуров из Республики Татарстан. Еще одну бронзовую награду вручили Артёму Галустяну из Краснодарского края.
По итогам первенства страны Давид Фрунзе и Владимир Зудов включены в состав юношеской сборной команды России, сообщает пресс-служба Минспорта Иркутской области.
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