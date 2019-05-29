29 Мая

28 Мая

Популярное

Иркутянин завоевал золотую медаль по боевому самбо

Иркутянин завоевал золотую медаль по боевому самбо
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Первое место ему принесла победа над представителем Забайкальского края

18-летний иркутский спортсмен Иван Уваровский завоевал золотую медаль на Кубке мэра по боевому самбо в Новосибирске. Всероссийские соревнования проводились в пятый раз и собрали более 100 ведущих молодых самбистов из 15 регионов страны.

Иван Уваровский одержал уверенную победу в весовой категории 56 кг. Серебряную медаль в этой весовой категории выиграл представитель Забайкальского края Николай Аржитов. Бронзовыми призёрами стали Байыр Араптан из Республики Тыва и Умиджон Ибрагимов из Новосибирской области.

Иван Уваровский является воспитанником областной спортивной школы олимпийского резерва «Юный динамовец». Его тренер – Ирина Магура. Спортсмен входит в основной состав юниорской сборной Иркутской области по самбо, сообщает пресс-служба Минспорта Иркутской области.
спорт боевое самбо Иркутск кубок
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Иркутской области стартовал «День Аиста»
В Иркутской области стартовал «День Аиста»
Общество, 29.05.2019
Будущие приёмные родители пообщаются с детьми и получат консультацию
В Улан-Удэ пройдёт фестиваль «Должны смеяться дети!»
В Улан-Удэ пройдёт фестиваль «Должны смеяться дети!»
Общество, 29.05.2019
Его участниками станут ребята из детских центров социального обслуживания
Иркутские каратисты завоевали 4 медали на первенстве Европы
Иркутские каратисты завоевали 4 медали на первенстве Европы
Общество, 29.05.2019
До этого они стали лучшими на первенстве Сибири и призёрами на первенстве России
В Бурятии прошла летняя спартакиада по инвалидному спорту
В Бурятии прошла летняя спартакиада по инвалидному спорту
Общество, 29.05.2019
В общекомандном зачёте весь пьедестал заняли команды из Улан-Удэ
Фестивалю на Ольхоне назначили судей
Фестивалю на Ольхоне назначили судей
Общество, 29.05.2019
Утверждён состав судейской коллегии на «Ёрдынских играх»
Бурятия стала чемпионом Дальнего Востока по дзюдо
Бурятия стала чемпионом Дальнего Востока по дзюдо
Общество, 29.05.2019
Удачно выступили дзюдоисты и на других соревнованиях
«Греко-римляне» Приангарья стали призёрами первенства России
«Греко-римляне» Приангарья стали призёрами первенства России
Общество, 29.05.2019
Борцы из Усолья-Сибирского и Братска получили бронзу на соревнованиях во Владимире
В Читу прилетели первые гости Забайкальского кинофестиваля
В Читу прилетели первые гости Забайкальского кинофестиваля
Общество, 29.05.2019
В аэропорту прибывших встретили хлебом-солью и белой пищей
Хаски из Иркутска сделали своего хозяина чемпионом
Хаски из Иркутска сделали своего хозяина чемпионом
Общество, 29.05.2019
Спортсмен из Приангарья стал лучшим в ездовом спорте в России
Театр из Бурятии примет участие в фестивале «Метадрама-2019»
Театр из Бурятии примет участие в фестивале «Метадрама-2019»
Общество, 29.05.2019
С 5 по 9 июня во Владивостоке пройдёт Тихоокеанский международный фестиваль современной драматургии «Метадрама-2019»
В Улан-Удэ пройдут первые соревнования по фигурному катанию
В Улан-Удэ пройдут первые соревнования по фигурному катанию
Общество, 29.05.2019
31 мая Ледовая арена IceМЕТР откроет свои двери для 70 начинающих спортсменов-фигуристов Дальневосточного и Сибирского федеральных округов
В аэропорту Улан-Удэ встретили «больную чумой»
В аэропорту Улан-Удэ встретили «больную чумой»
Общество, 29.05.2019
Крупные учения прошли в аэропорту «Байкал»
Жители Бурятии смогут выиграть подарки за фото завтрака
Жители Бурятии смогут выиграть подарки за фото завтрака
Общество, 29.05.2019
Конкурс проводит Служба крови Бурятии
В Бурятии после наезда на старушку инструктируют пенсионеров
В Бурятии после наезда на старушку инструктируют пенсионеров
Общество, 29.05.2019
В столице Бурятии сотрудники ГИБДД и ПДН провели инструктажи безопасности для пожилых людей

Позитив

Реплика

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Врачи Бурятии: наказать vs помочь
28.05.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Отчёт по проектам
22.04.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Бомжи: отстреливать или запирать в вольеры?
01.04.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Долг перед женщиной
05.03.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Стриптиз посмотрели, верблюдов сожгли
28.02.2019
Вадим Бредний
Вадим Бредний
Руководитель группы компаний "Титан"
Об исторической сессии горсовета
28.02.2019
Сергей Жамцаев
Сергей Жамцаев
Директор центра социальной адаптации «Шанс»
Как мы отпраздновали Сагаалган
25.02.2019
Загрузка...
^