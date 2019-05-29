Иркутянин завоевал золотую медаль по боевому самбо

Первое место ему принесла победа над представителем Забайкальского края



18-летний иркутский спортсмен Иван Уваровский завоевал золотую медаль на Кубке мэра по боевому самбо в Новосибирске. Всероссийские соревнования проводились в пятый раз и собрали более 100 ведущих молодых самбистов из 15 регионов страны.



Иван Уваровский одержал уверенную победу в весовой категории 56 кг. Серебряную медаль в этой весовой категории выиграл представитель Забайкальского края Николай Аржитов. Бронзовыми призёрами стали Байыр Араптан из Республики Тыва и Умиджон Ибрагимов из Новосибирской области.



Иван Уваровский является воспитанником областной спортивной школы олимпийского резерва «Юный динамовец». Его тренер – Ирина Магура. Спортсмен входит в основной состав юниорской сборной Иркутской области по самбо, сообщает пресс-служба Минспорта Иркутской области.

