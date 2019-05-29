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В Улан-Удэ асфальт укладывали на песок

В Улан-Удэ асфальт укладывали на песок
Общество, 
Странные работы сняли на видео в 102 микрорайоне города

В 102 микрорайоне Улан-Удэ асфальт укладывали прямо на песок. Очевидцы сняли происходящее на видео. Всё произошло накануне днём по улице Ринчино, рядом с домом № 9.

«В 102 укладывают асфальт на песок! Деньги на ветер, ведь он до весны не протянет! Видео от общественников сотых кварталов. Приехав на место, сам убедился в этом бардаке, который творится на благоустройстве придомовых территорий. А ведь на такие работы тратятся большие деньги! А потом кто-то умудряется отчитаться... Прискорбная ситуация! Укладывают асфальт на песок, без подготовки, - поделился председатель Молодёжной палаты при Улан-Удэнском городском Совете депутатов Антон Махов. 



Пользователи в комментариях назвали происходящее «дикой вольностью»

В комментариях отметился и и.о. руководителя администрации Улан-Удэ Игорь Шутенков. Он пообещал разобраться в ситуации.

«Спасибо за своевременную информацию. Разберусь. Вместе мы сможем многое!!!» - написал Шутенков. 
дорожный ремонт
 
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