В Улан-Удэ асфальт укладывали на песок





В 102 микрорайоне Улан-Удэ асфальт укладывали прямо на песок. Очевидцы сняли происходящее на видео. Всё произошло накануне днём по улице Ринчино, рядом с домом № 9.«В 102 укладывают асфальт на песок! Деньги на ветер, ведь он до весны не протянет! Видео от общественников сотых кварталов. Приехав на место, сам убедился в этом бардаке, который творится на благоустройстве придомовых территорий. А ведь на такие работы тратятся большие деньги! А потом кто-то умудряется отчитаться... Прискорбная ситуация! Укладывают асфальт на песок, без подготовки, - поделился председатель Молодёжной палаты при Улан-Удэнском городском Совете депутатов Антон Махов.Пользователи в комментариях назвали происходящее «дикой вольностью»В комментариях отметился и и.о. руководителя администрации Улан-Удэ Игорь Шутенков. Он пообещал разобраться в ситуации.«Спасибо за своевременную информацию. Разберусь. Вместе мы сможем многое!!!» - написал Шутенков.