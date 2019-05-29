В музее истории Улан-Удэ покажут фильм «Английский пациент»

Вход свободный



В эту пятницу, 31 мая в 22:00 в музее истории города Улан-Удэ покажут картину «Английский пациент» (16+).



- Фильм «Английский пациент» - драматический фильм 1996 года режиссёра Энтони Мингеллы. Картина основана на одноимённом романе Майкла Ондатже, за который он в 1992 году получил Букеровскую премию, - сообщают организаторы показа.

