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В эту пятницу, 31 мая в 22:00 в музее истории города Улан-Удэ покажут картину «Английский пациент» (16+).
- Фильм «Английский пациент» - драматический фильм 1996 года режиссёра Энтони Мингеллы. Картина основана на одноимённом романе Майкла Ондатже, за который он в 1992 году получил Букеровскую премию, - сообщают организаторы показа.
В музее истории Улан-Удэ покажут фильм «Английский пациент»
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