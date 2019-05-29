Полигоны также очистили от валежника и прошлогодней травы
Военные медики Восточного военного округа к началу летнего периода обучения провели противоклещевую обработку полигонов и прилегающих территорий воинских частей в Бурятии. Общая площадь обработки превысила 40 тысяч га.
Кроме того, проведены санитарные рубки на территории полигонов. Убран валежник и прошлогодняя травы.
Регулярно ведётся скашивание травы в местах массового пребывания военнослужащих.
Отдельное внимание уделено специфической профилактике на эндемичных по клещевому энцефалиту территориях, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.
Полигоны Бурятии обработали от клещей
Общество, Фото:
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