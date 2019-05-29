Полигоны Бурятии обработали от клещей

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Полигоны также очистили от валежника и прошлогодней травы



Военные медики Восточного военного округа к началу летнего периода обучения провели противоклещевую обработку полигонов и прилегающих территорий воинских частей в Бурятии. Общая площадь обработки превысила 40 тысяч га.



Кроме того, проведены санитарные рубки на территории полигонов. Убран валежник и прошлогодняя травы.



Регулярно ведётся скашивание травы в местах массового пребывания военнослужащих.



Отдельное внимание уделено специфической профилактике на эндемичных по клещевому энцефалиту территориях, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.

