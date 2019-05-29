В Бурятии утратили 215 геодезических пунктов

В Бурятии выявляется всё больше фактов утраты пунктов государственной геодезической сети



Всего в Бурятии расположено 22057 геодезических пунктов. С 2017 года было обследовано 2411 пунктов из них 738 пунктов не найдено. 215 пунктов утрачены, остальные находятся в удовлетворительном состоянии, сообщает пресс-служба управления Росреестра по Бурятии.



Так, в 2016 году уничтожили геодезический пункт, расположенный на крыше здания учебного корпуса Бурятского госуниверситета. Утраченный пункт в силу своего местоположения был востребован при выполнении геодезических работ, в первую очередь при осуществлении кадастровой деятельности.



Пункт был уничтожен при проведении ремонта кровли здания. Снос пункта произошёл из-за неосведомленности ремонтников. В отношении виновного лица возбуждено административное производство, выдано предписание об обязанности восстановить уничтоженный пункт. В мае 2017 года геодезический пункт вернулся на прежнем месте.





