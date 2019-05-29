Его участниками станут ребята из детских центров социального обслуживания
В Улан-Удэ пройдёт республиканский фестиваль «Должны смеяться дети!». Его участниками станут воспитанники 15 социальных центров из Бичурского, Кабанского, Хоринского, Селенгинского, Баргузинского, Закаменского, Прибайкальского, Тарбагатайского, Джидинского, Кижингинского, Кяхтинского районов и города Улан-Удэ.
В программе фестиваля предусмотрено проведение весёлых конкурсов, флешмоба и мастер-классов. Также среди воспитанников организаций состоится конкурс талантов «Лучше всех!». Самые активные участники будут награждены призами и поощрены подарками.
Мероприятие проходит ежегодно в рамках празднования Международного Дня защиты детей на базе Республиканского реабилитационного центра для детей с ограниченными возможностями «Светлый» , сообщает пресс-служба Министерства социальной защиты населения Республики Бурятия.
В Улан-Удэ пройдёт фестиваль «Должны смеяться дети!»
Общество, Фото:
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