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В Улан-Удэ появятся «аллеи отцов»

В Улан-Удэ появятся «аллеи отцов»
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Всех отцов приглашают присоединиться к посадкам

В Улан-Удэ появятся «аллеи отцов». Первые саженцы здесь посадят отцы, главы семейств.

Посадки пройдут 31 мая в 18 часов по следующим адресам:

Советский район:

1.Бульвар Ранжурова (вблизи домов Ранжурова 10, 12)
2. Территория у школы №37, посёлок Аэропорт

Октябрьский район:

1. Пустырь вблизи Школы №63, 113 квартал
2. Территория вдоль тротуара д/сада «Номина», 104 квартал

Железнодорожный район:

1. Сквер у ЗАГС по ул. Комсомольская, 4
2. Парк «Молодежный», поселок Восточный

Как сообщал «Байкал-Daily», 18 мая в Улан-Удэ высадили порядка 14 тысяч саженцев.
озеленение саженцы деревьев
 
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