Всех отцов приглашают присоединиться к посадкам
В Улан-Удэ появятся «аллеи отцов». Первые саженцы здесь посадят отцы, главы семейств.
Посадки пройдут 31 мая в 18 часов по следующим адресам:
Советский район:
1.Бульвар Ранжурова (вблизи домов Ранжурова 10, 12)
2. Территория у школы №37, посёлок Аэропорт
Октябрьский район:
1. Пустырь вблизи Школы №63, 113 квартал
2. Территория вдоль тротуара д/сада «Номина», 104 квартал
Железнодорожный район:
1. Сквер у ЗАГС по ул. Комсомольская, 4
2. Парк «Молодежный», поселок Восточный
Как сообщал «Байкал-Daily», 18 мая в Улан-Удэ высадили порядка 14 тысяч саженцев.
В Улан-Удэ появятся «аллеи отцов»
Общество, Фото:
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