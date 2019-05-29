В отдалённом районе Бурятии открыли отделение для детей с инвалидностью

С ребятами будут заниматься опытные педагоги и психологи



В Курумканском центре социальной помощи семье и детям в рамках проекта «Амаралга» («Передышка») начало работать отделение кратковременного пребывания детей с инвалидностью. Специалисты помогут 70 семьям Курумканского района, воспитывающих детей с инвалидностью, сообщает пресс-служба правительства Бурятии.



С ребятами будут заниматься опытные педагоги, психологи, специалисты по социальной работе. Обучать детей будут по программам «Развиваюсь, играя», «Волшебные пальчики», «Палитра», «Мой мир», «Социально-бытовая адаптация детей-инвалидов».



Параллельно пройдёт апробация новой технологии «Домашнее визитирование». Обучение реабилитационным навыкам и методам ухода за детьми с ограниченными возможностями здоровья позволит семьям преодолеть социальную изолированность и психологическую замкнутость.



Организаторы проекта утверждают, что в случае достижения положительного результата система взаимодействия специалистов различных ведомств, разработанная и опробованная в ходе реализации проекта, будет работать и в дальнейшем.



На помощь семьям в создании условий для развития и воспитания детей с инвалидностью проект «Амаралга» получил финансирование в 1,4 млн рублей от Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.



Также на протяжении 6 лет на базе детского реабилитационного центра «Светлый» реализуется программа «Особый ребенок». Ребята обретают навыки самообслуживания, общения, поведения в быту. Подобный опыт работы при поддержке федеральных Фондов географически расширяется на отдалённые районы республики.





