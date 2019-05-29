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В отдалённом районе Бурятии открыли отделение для детей с инвалидностью

В отдалённом районе Бурятии открыли отделение для детей с инвалидностью
Общество,  Фото:pixabay.com
С ребятами будут заниматься опытные педагоги и психологи

В Курумканском центре социальной помощи семье и детям в рамках проекта «Амаралга» («Передышка») начало работать отделение кратковременного пребывания детей с инвалидностью. Специалисты помогут 70 семьям Курумканского района, воспитывающих детей с инвалидностью, сообщает пресс-служба правительства Бурятии.

С ребятами будут заниматься опытные педагоги, психологи, специалисты по социальной работе. Обучать детей будут по программам «Развиваюсь, играя», «Волшебные пальчики», «Палитра», «Мой мир», «Социально-бытовая адаптация детей-инвалидов».

Параллельно пройдёт апробация новой технологии «Домашнее визитирование». Обучение реабилитационным навыкам и методам ухода за детьми с ограниченными возможностями здоровья позволит семьям преодолеть социальную изолированность и психологическую замкнутость.

Организаторы проекта утверждают, что в случае достижения положительного результата система взаимодействия специалистов различных ведомств, разработанная и опробованная в ходе реализации проекта, будет работать и в дальнейшем.

На помощь семьям в создании условий для развития и воспитания детей с инвалидностью проект «Амаралга» получил финансирование в 1,4 млн рублей от Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Также на протяжении 6 лет на базе детского реабилитационного центра «Светлый» реализуется программа «Особый ребенок». Ребята обретают навыки самообслуживания, общения, поведения в быту. Подобный опыт работы при поддержке федеральных Фондов географически расширяется на отдалённые районы республики.


инвалиды
 
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