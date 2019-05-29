Бурятская певица представила новый яркий клип

Видео было выложено 21 мая YouTube. Пользователи сейчас оставляют в соцсетях восторженные комментарии.











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Бурятская певица Дарима Цырендондопова выпустила новый клип на песню «Арад зонойм дуун» (Песня моего народа). В композиции говорится о любви к родным краям, республике, о бурятском языке – народном богатстве.Видео получилось эффектным – оно снималось зимой и весной, съёмки велись в разных местах Бурятии. Артистка предстаёт в красочных национальных костюмах.- Съёмки музыкального клипа - это очень трудоёмкий процесс. Эта работа была в непростых условиях зимней съемки (нам не привыкать), но кайф, полученный в процессе съёмок, затмевает весь холод. Было море позитива и искреннего интереса к своей работе всех участников клипа, - пишут в Сети те, кто принимал участие в работе над музыкальным роликом.