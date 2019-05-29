В Бурятии уничтожат 9 литров кумыса

Продукцию ввёз турист из Монголии



25 мая на пункте пропуска «Наушки» в Бурятии при досмотре поезда из Монголии специалисты Россельхознадзора выявили нарушение.



Россиянин ввозил из Монголии девять литров кумыса.



- Данный продукт сейчас запрещено импортировать в Россию из соседней страны. Это является нарушением положения о едином порядке осуществления ветеринарного контроля на границе и территории Евразийского экономического союза, - сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.



В отношении нарушителя возбуждено дело об административном правонарушении. Продукция изъята и подлежит уничтожению.

