В Бурятии уничтожат 9 литров кумыса

Продукцию ввёз турист из Монголии
25 мая на пункте пропуска «Наушки» в Бурятии при досмотре поезда из Монголии специалисты Россельхознадзора выявили нарушение.
Россиянин ввозил из Монголии девять литров кумыса.
- Данный продукт сейчас запрещено импортировать в Россию из соседней страны. Это является нарушением положения о едином порядке осуществления ветеринарного контроля на границе и территории Евразийского экономического союза, - сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.
В отношении нарушителя возбуждено дело об административном правонарушении. Продукция изъята и подлежит уничтожению.
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