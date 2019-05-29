В Улан-Удэ детсадовцы сдадут ГТО

Дошкольники будут соревноваться в семи видах испытаний, соответствующих I ступени комплекса



2 июня в Улан-Удэ на Центральном стадионе состоится фестиваль ГТО среди детских садов. Об этом сообщили в Дирекции спортивных сооружений.



Фестиваль ГТО среди дошкольников в 2018 году состоялся в парке имени Жанаева под девизом «ГТО сдадим мы дружно – быть здоровыми нам нужно!». В этом году II летний фестиваль в рамках акции «Начни с первой ступени» пройдёт на Центральном стадионе. Начало мероприятия в 9.00.



В мероприятии примут участие воспитанники дошкольных учреждений Улан-Удэ и Иволгинского района в возрасте от 6 до 8 лет.



После открытия фестиваля и разминки дошкольники будут соревноваться в семи видах испытаний, соответствующих I ступени комплекса.



По итогам соревнований победители и призёры будут награждены грамотами, медалями и призами с символикой ГТО.



Обязательным условием участия в состязаниях является регистрация на сайте www.gto.ru.

