Дошкольники будут соревноваться в семи видах испытаний, соответствующих I ступени комплекса
2 июня в Улан-Удэ на Центральном стадионе состоится фестиваль ГТО среди детских садов. Об этом сообщили в Дирекции спортивных сооружений.
Фестиваль ГТО среди дошкольников в 2018 году состоялся в парке имени Жанаева под девизом «ГТО сдадим мы дружно – быть здоровыми нам нужно!». В этом году II летний фестиваль в рамках акции «Начни с первой ступени» пройдёт на Центральном стадионе. Начало мероприятия в 9.00.
В мероприятии примут участие воспитанники дошкольных учреждений Улан-Удэ и Иволгинского района в возрасте от 6 до 8 лет.
После открытия фестиваля и разминки дошкольники будут соревноваться в семи видах испытаний, соответствующих I ступени комплекса.
По итогам соревнований победители и призёры будут награждены грамотами, медалями и призами с символикой ГТО.
Обязательным условием участия в состязаниях является регистрация на сайте www.gto.ru.
В Улан-Удэ детсадовцы сдадут ГТО
Общество, Фото:
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