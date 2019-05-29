По улицам Улан-Удэ гуляла «нерпа»

- «День нерпёнка» – это очень важный праздник, потому что байкальская нерпа - эндемик, и сегодня мы рассказываем о ней людям, просвещаем жителей города. Многие подходят, интересуются, спрашивают, радостно и с удовольствием участвуют в нашей викторине, - рассказала во время акции Таисия Кликунова, участница клуба друзей «Заповедного Подлеморья», воспитанница школы «Экос» ГДДЮТ.











В праздник День нерпёнка на улицах столицы Бурятии можно было увидеть «нерпу».Ребята из клуба друзей «Заповедного Подлеморья», воспитанники школы «Экос» Городского дворца детского (юношеского) творчества (ГДДЮТ) Улан-Удэ вышли на улицы города вместе с «нерпой» - участником акции в ростовой кукле - рассказать жителям о празднике и провести викторину.- Участники мероприятия подарили заряд хорошего настроения улан-удэнцам: каждый прохожий встречал «нерпу» тёплой улыбкой, а водители приветствовали её сигналом автомобиля. А тем, кто правильно отвечал на вопросы викторины, ребята вручали сувениры от ФГБУ «Заповедное Подлеморье», - сообщили в пресс-службе «Заповедного Подлеморья».Также в День нерпёнка прошёл ряд мероприятий в школе №11 Северобайкальска. Для ребят, проявляющих интерес к живописи, провели обучающие мастер-классы по рисованию нерпят в разных техниках.В школе была установлена фотовыставка «Заповедное Зазеркалье. Подводный мир Байкала». Методист отдела экологического просвещения ФГБУ «Заповедное Подлеморье» провела экскурсии для учащихся. Посетители узнали об истории происхождения праздника День нерпёнка, его целях и задачах.Также ребята приняли активное участие в викторине. За правильные ответы они получили памятные призы, уточнили в пресс-службе «Заповедного Подлеморья».