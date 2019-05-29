По улицам Улан-Удэ гуляла «нерпа»

В праздник День нерпёнка на улицах столицы Бурятии можно было увидеть «нерпу».
Ребята из клуба друзей «Заповедного Подлеморья», воспитанники школы «Экос» Городского дворца детского (юношеского) творчества (ГДДЮТ) Улан-Удэ вышли на улицы города вместе с «нерпой» - участником акции в ростовой кукле - рассказать жителям о празднике и провести викторину.
- Участники мероприятия подарили заряд хорошего настроения улан-удэнцам: каждый прохожий встречал «нерпу» тёплой улыбкой, а водители приветствовали её сигналом автомобиля. А тем, кто правильно отвечал на вопросы викторины, ребята вручали сувениры от ФГБУ «Заповедное Подлеморье», - сообщили в пресс-службе «Заповедного Подлеморья».
- «День нерпёнка» – это очень важный праздник, потому что байкальская нерпа - эндемик, и сегодня мы рассказываем о ней людям, просвещаем жителей города. Многие подходят, интересуются, спрашивают, радостно и с удовольствием участвуют в нашей викторине, - рассказала во время акции Таисия Кликунова, участница клуба друзей «Заповедного Подлеморья», воспитанница школы «Экос» ГДДЮТ.
Также в День нерпёнка прошёл ряд мероприятий в школе №11 Северобайкальска. Для ребят, проявляющих интерес к живописи, провели обучающие мастер-классы по рисованию нерпят в разных техниках.
В школе была установлена фотовыставка «Заповедное Зазеркалье. Подводный мир Байкала». Методист отдела экологического просвещения ФГБУ «Заповедное Подлеморье» провела экскурсии для учащихся. Посетители узнали об истории происхождения праздника День нерпёнка, его целях и задачах.
Также ребята приняли активное участие в викторине. За правильные ответы они получили памятные призы, уточнили в пресс-службе «Заповедного Подлеморья».