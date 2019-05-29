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Лето в Бурятии будет переменчивым

Лето в Бурятии будет переменчивым
Общество,  Фото:pixabay.com
Синоптики передают и дожди, и жару

В Бурятии ожидается дождливое лето. По словам и.о. директора Гидрометцентра России Дмитрия Киктёва, пожароопасный сезон, действующий в Бурятии, Забайкалье и Приморье, закончится в ближайшие дни, поскольку ожидаются ливни.

- На территории нашей страны для этого времени характерно развитие конвективных процессов. Это дожди ливневые, шквалистые ветры. Они будут перемежаться с жаркой погодой. То есть говорить о том, что погода будет достаточно однородной - совершенно нет оснований. Погода будет очень разной. Но в целом по температурному фону - это около и выше нормы, - передаёт слова Дмитрия Киктёва издание ОТР.

Кроме того, Гидрометцентр дал первый прогноз аномалий на сентябрь: первый месяц осени 2019 года будет теплее нормы в ЦФО, Южном и Северо-Кавказском федеральных округах, при этом холоднее нормы будет на значительной территории Сибири, передаёт БФМ.РУ.
прогноз погоды
 
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