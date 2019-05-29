В детсаду в Бурятии хранили просроченную крупу

Общество, Фото: Пресс-служба Управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии

«Золотинке» выдали предписание



Как выяснила проверка, проведённая специалистами Россельхознадзора, в детском саду «Золотинка» Иволгинского района Бурятии с нарушением хранили крупу.



- Учреждением закуплена и хранится крупа без документов, подтверждающих качество и безопасность, 15 кг кукурузной крупы не имеют маркировки, крупа хлопья овсяные «Геркулес» введена в оборот с истекшим сроком годности. – сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.



Возбуждено административное дело, МБДОУ детский сад «Золотинка» выдано предписание об устранении нарушений.