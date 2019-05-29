Это связано с ремонтом дороги
В связи с проведением капитальных работ на трассе по мосту через реку Куйтун на км 494+760 по автомобильной дороге Р-258 «Байкал» Иркутск – Улан-Удэ – Чита временно ограничат движение.
На трассе установят требуемые дорожные знаки. Ремонт планируют завершить к 1 сентября 2020 года.
Распоряжение вступает в силу через 30 дней после официального опубликования. Об этом сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Южный Байкал».
На трассе в Бурятии ограничат движение
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