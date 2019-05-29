Эпицентр был в 90 км восточнее озера Байкал
По данным сайта Байкальского филиала Геофизической службы РАН, 28 мая в Курумканском районе Бурятии произошло землетрясение.
По оперативным данным, землетрясение произошло в 17:51 в точке с координатами 54.27 градуса северной широты 111.20 восточной долготы.
Эпицентр находился в 90 км восточнее озера Байкал в бассейне реки Баргузин. Энергетический класс - 10, магнитуда по формуле для Байкальского региона - 3,3, передаёт Интерфакс.
В Бурятии произошло землетрясение
Общество, Фото:
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