В Бурятии произошло землетрясение

Эпицентр был в 90 км восточнее озера Байкал



По данным сайта Байкальского филиала Геофизической службы РАН, 28 мая в Курумканском районе Бурятии произошло землетрясение.



По оперативным данным, землетрясение произошло в 17:51 в точке с координатами 54.27 градуса северной широты 111.20 восточной долготы.



Эпицентр находился в 90 км восточнее озера Байкал в бассейне реки Баргузин. Энергетический класс - 10, магнитуда по формуле для Байкальского региона - 3,3, передаёт Интерфакс.

