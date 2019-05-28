Воспитанники реабилитационного центра сходили на экскурсию в пожарно-спасательную часть
Сегодня в преддверии международного Дня защиты детей огнеборцы Улан-удэнского пожарно-спасательного гарнизона МЧС России познакомили детей с работой пожарного. Участниками экскурсии в пожарную часть № 3 стали воспитанники Республиканского социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних.
- Ребята посетили диспетчерскую, комнату отдыха, столовую, тренажёрный зал, бокс с пожарными машинами. Последнее оставило у школьников неизгладимое впечатление. Мальчишки и девчонки забирались в салон автомобиля, вблизи увидели пожарную автолестницу, активно интересовались работой пожарных. Как признались ребята, их мечта сбылась – они побывали там, где работают настоящие огнеборцы, – сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Бурятии.
Дети также посетили музей пожарной охраны и гражданской обороны Бурятии. Экспозиция музея представлена в трёх залах и состоит из таких уникальных экспонатов, как конно-бочечный ход, ручной насос, старинных пожарных касок, мотоцикла «Урал», а также фотографий многих поколений огнеборцев.
- На одной из стен зала изображена диорама, демонстрирующая два отрезка времени – старый Верхнеудинск и новый Улан-Удэ. Картина показывает развитие пожарной охраны столицы. Из современных экспозиций музей украшает созданный макет Бурятского академического театра оперы и балета. В автоматическом режиме представлен реальный пожар, эвакуация зрителей и актёров, а также его ликвидация.
По словам воспитателя старшей группы, дети после экскурсии долго ещё обсуждали увиденное и были под большим впечатлением.
Дети увидели «эвакуацию» актёров оперного театра в Улан-Удэ
Общество, Фото:
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