По данным Бурятского гидрометцентра 29 мая по республике местами небольшие осадки
Ветер северо-западный 6-11, местами 12-17 м/с. Температура днём 14-19, местами 7-12 тепла.
В Улан-Удэ без осадков. Ветер северо-западный 6-11, днём до 14 м/с. Днём максимальная температура воздуха составит 15-17 тепла.
В Улан-Удэ сохранится прохладная погода
Общество, Фото:
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