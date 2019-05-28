В Бурятии впервые пройдут соревнования по фигурному катанию

За медали поборются спортсмены из Ангарска, Иркутска, Удачного и Улан-Удэ



31 мая впервые в Бурятии пройдёт открытый Кубок по фигурному катанию на коньках. На крытой ледовой арене Ice Метр соберутся спортсмены из Ангарска, Иркутска, Удачного и Улан-Удэ.



- Завершатся соревнования красочными показательными выступлениями, посвящёнными Дню защиты детей, - сообщили в минспорта Бурятии.



Начало соревнований 31 мая в 9:00, торжественный парад открытия в 11:30. В 15:00 начнутся показательные выступления.



Вход свободный.

