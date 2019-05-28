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В Бурятии впервые пройдут соревнования по фигурному катанию

В Бурятии впервые пройдут соревнования по фигурному катанию
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
За медали поборются спортсмены из Ангарска, Иркутска, Удачного и Улан-Удэ

31 мая впервые в Бурятии пройдёт открытый Кубок по фигурному катанию на коньках. На крытой ледовой арене Ice Метр соберутся спортсмены из Ангарска, Иркутска, Удачного и Улан-Удэ.

- Завершатся соревнования красочными показательными выступлениями, посвящёнными Дню защиты детей, - сообщили в минспорта Бурятии.

Начало соревнований 31 мая в 9:00, торжественный парад открытия в 11:30. В 15:00 начнутся показательные выступления.

Вход свободный.
спорт фигурное катание
 
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