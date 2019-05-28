Бурятия вошла в число регионов с «катастрофической» нехваткой парковок

Бурятия оказалась на одних позициях с Санкт-Петербургом и Дагестаном



По данным экспертов ОНФ, Бурятия входит в число регионов, где не хватает парковочных мест



Мест для парковки транспорта катастрофически не хватает, к такому выводу пришли эксперты ОНФ, проводя мониторинг в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды», в том числе с участием федеральных спикеров. В число таких регионов входят Рязанская, Архангельская, Ленинградская, Новосибирская, Амурская, Еврейская автономная, Свердловская, Ростовская и Оренбургская области, город Санкт-Петербург, республики Бурятия и Дагестан.



Строительные нормы и правила регламентируют, какими должны быть парковочные места в населённых пунктах и сколько их требуется. Например, для жилого дома бизнес-класса предусмотрено два машино-места на одну квартиру, для дома экономкласса – 1,2 машиноместа. Парковочное место не должно быть меньше 5 м в длину и 2,3 м в ширину. Минимальное расстояние парковки от дома – не меньше 10 м. Также в зонах жилой застройки нужно учитывать пешеходную доступность стоянки легковых автомобилей жителей – не более 800 м.



Открытые парковки возле домов должны быть рассчитаны не более чем на 50 машин. В противном случае нужно организовывать крытые стоянки или гаражи. Кроме того, существуют нормы машино-мест для различных учреждений – банков, магазинов, складов, органов власти и так далее. Регионы также могут устанавливать свои требования к парковкам возле домов, например к числу мест для автомобилистов с инвалидностью.



- Парковочных мест катастрофически не хватает, особенно в больших городах. А на те, которые есть, без слёз не взглянешь. Зачастую ситуация не улучшается даже после благоустройства дворов в рамках приоритетного проекта по формированию комфортной городской среды. То есть по окончании работ парковок по-прежнему не хватает или же они создают неудобства для передвижения пешеходов и доступа их во двор – родителей с колясками, инвалидов, пожилых людей. А всё потому что муниципалитеты не подходят к данной проблеме серьёзно и не соблюдают свод правил, актуализированный в 2016 году, – прокомментировала член Центрального штаба ОНФ, координатор Центра мониторинга благоустройства городской среды Светлана Калинина.



Благоустроенные дворы и другие места общественного пользования должны быть комфортными не только для водителей, но и для всех пешеходов, подчеркнула она.



