Выставка появится перед Днём защиты детей
29 мая в 11 часов в здании железнодорожного вокзала Иркутска откроется выставка детского рисунка «Береги свою жизнь!» Выставку проводит Восточно-Сибирская железная дорога и Следственное управление на транспорте.
Тему безопасности на объектах железной дороги отразили в своих рисунках ученики общеобразовательных школ, воспитанники детских домов, дети сотрудников следственного управления и работников железной дороги.
На вокзале Иркутска откроется выставка «Береги свою жизнь!»
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