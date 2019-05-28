На вокзале Иркутска откроется выставка «Береги свою жизнь!»

Выставка появится перед Днём защиты детей



29 мая в 11 часов в здании железнодорожного вокзала Иркутска откроется выставка детского рисунка «Береги свою жизнь!» Выставку проводит Восточно-Сибирская железная дорога и Следственное управление на транспорте.



Тему безопасности на объектах железной дороги отразили в своих рисунках ученики общеобразовательных школ, воспитанники детских домов, дети сотрудников следственного управления и работников железной дороги.







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