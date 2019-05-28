Жителей Бурятии просят воздержаться от поездок в Монголию в один из дней июля
9 июля жителям Бурятии лучше воздержаться от поездок в Монголию, советует пресс-служба правительства республики.
МАПП «Кяхта» в этот день будет загружен в связи с прохождением границы экипажей международного ралли «Шелковый путь – 2019».
Международное ралли «Шёлковый путь – 2019» стартует 6 июля. Маршрут проложен от Иркутска до китайского города Дунхуань, куда гонщики прибудут 16 июля. В соревнованиях примут участие спортивные экипажи из 40 стран мира – это около 400 единиц транспортных средств.
В этом году в программу впервые включена Монголия. Второй этап ралли пройдет от города Байкальск Иркутской области до границы Бурятии и Монголии.
В республике участники пробудут до 9 июля, остановившись в бивуаке «Улан-Удэ» на территории аэропорта «Байкал».
9 июля в 5 часов утра гонщики выдвинутся в сторону Монголии. То есть через многосторонний автомобильный пункт пропуска «Кяхта» в этот день будут пересекать границу около 400 транспортных средств – участников соревнований. Пропускная способность МАПП составляет до 1000 автомашин в сутки в штатном режиме. Учитывая загруженность в обычные дни, это составит дополнительную нагрузку для пропускного пункта. Таким образом, жителям Бурятии для своего удобства лучше запланировать выезд в Монголию в другой день.
Российский этап ежегодного международного ралли «Шёлковый путь» проводится на основании распоряжения правительства России. Соревнования имеют статус международного внедорожного ралли и этапа чемпионата России по ралли-рейдам. Соревнование включено в международный и всероссийский календарь соревнований по автомобильному спорту 2019 года.
Гонщики из 40 стран создадут затор на границе Монголии и Бурятии
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