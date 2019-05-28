В техникуме в Бурятии хранили просроченную крупу

- Учреждением закуплены и использовались на пищевые цели шесть партий крупы общим весом 94 кг, срок хранения которой истёк. Крупы горох колотый и пшено шлифованное не имели соответствующую нормативным документам маркировку: на маркировочных ярлыках отсутствовал единый знак обращения на рынке ЕАС, на горохе отсутствовала информация об условиях хранения, – сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.









Как выяснила проверка, проведённая специалистами Россельхознадзора, в Республиканском межотраслевом техникуме в Заиграевском районе Бурятии нарушали правила закупки и хранения крупы.Прибор для определения относительной влажности воздуха в помещении для хранения неисправен, поэтому невозможно подтвердить, что соблюдался режим хранения крупы.Кроме того, декларация о соответствии на крупу кукурузную общим весом 30 кг, изготовленную 12 февраля 2018 прекращена и, соответственно, крупа не имеет действующих документов о качестве и безопасности.Возбуждено административное дело, выдано предписание об утилизации крупы с истекшим сроком хранения, о соблюдении режимов её хранения.