На въезде в нацпарк в Бурятии появятся обнимающиеся нерпы

- Сейчас готовимся к установке. Рабочее название композиции «Байкальские легенды». Просим всех неравнодушных людей помочь с названием. Заранее спасибо за предложения, - написал Овдин на своей странице в Facebook.











Пользователи предлагают различные варианты, как назвать творение: «Сказочное Подлеморье», «Байкальская колыбель», «В объятиях матери-природы», «Родовые связи», «Жена Лусад-хана», «Любовь родного края», «Прости нас, Байкал!», «Байкальская легенда», «Песня Байкала», «Вода – мать жизни», «Бесконечность», «Зов Байкала», «Моя мама».













Необычная скульптура (обнимающиеся нерпы – мать и дитя) появится на въезде в Забайкальский национальный парк. Скульптуру создал мастер Баир Сундупов, сообщил директор ФГБУ «Заповедное Подлеморье» Михаил Овдин.Высота скульптуры – 1,5 метра.- Поступило предложение назвать «Мать Байкала», как думаете? Может, у кого возникнут интересные названия, предложите! Я и «Заповедное Подлеморье» в лице Михаила Овдина будем рады, - добавил директор.«Заповедное Подлеморье» образовано в 2012 году приказом министерства природных ресурсов России. Федеральное государственное бюджетное учреждение (ФГБУ) «Заповедное Подлеморье» включает в себя три особо охраняемые природные территории, расположенные в непосредственной близости от озера Байкал, - Баргузинский заповедник, Забайкальский национальный парк и Фролихинский заказник.Общая площадь охраняемой территории «Заповедного Подлеморья» 7 450 км2, включая часть акватории Байкала.