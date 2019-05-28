Территория города разделена на 120 микрорайонов
В столице Бурятии продолжается реализация проекта «Зелёный город». Так, 27 мая сотрудники ООО «Городская управляющая организация» высадили 24 куста дикой яблони и акации по улице Ключевской, 61, сообщили в управлении по информационной политике Улан-Удэ.
Проект «Зелёный город» включает в себя посадку деревьев, кустарников, цветов и газонов, создание городского питомника, закупку соответствующей техники, научный подход к выбору сортов деревьев.
Территория города разделена на 120 микрорайонов, в ней необходимо учесть насаждения вдоль магистралей, внутри дворов, в парках и скверах, у территорий предприятий и организаций всех форм собственности. Сейчас завершается инвентаризация всех зелёных насаждений в Улан-Удэ, исходя из этих данных будет учтена потребность в озеленении на ближайшие 5 лет.
Муниципальная программа «Зелёный город» будет разбита на подпрограммы - «Моя улица», «Парки детства», «Зелёное подворье», «Сохраним леса». Рабочий вариант муниципальной программы «Зелёный город» будет выставлен на широкое обсуждение в начале июня.
Как сообщал «Байкал-Daily», первая масштабная акция по посадке деревьев, приуроченная всероссийскому дню посадки леса прошла в Улан-Удэ 18 мая. Горожане посадили 11 107 саженцев деревьев и 6 602 кустарника.
По вопросу участия в посадках саженцев в Улан-Удэ в рамках проекта «Зелёный город» можно обращаться по единому телефону «горячей линии» 37-91-12.
В Улан-Удэ продолжаются посадки деревьев и кустарников
Общество, Фото:
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