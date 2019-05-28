В Улан-Удэ определили лучших в шашках среди инвалидов

В ФСК состоялась спартакиада по инваспорту регионального отделения ВОИ



24 мая в Физкультурно-спортивном комплексе Улан-Удэ прошла спартакиада по инваспорту, где сборные команды 12 районов Республики Бурятия соревновались в 7 видах спортивной программы.



Одним из видов программы стали русские шашки. В нём приняли участие 11 команд Всероссийского Общества Инвалидов. По швейцарской системе за 5 туров определили победителей и призёров соревнования.



После пяти туров 2 команды Загорска (Мельников А. и Шункова С.) и Советского района (Ушницкий С. и Матвеева Э.) набрали по 8 очков, но победа в последнем туре над соперником обеспечила 1 место команде Загорска.



За третье место также велась упорная борьба. По 7 очков набрали команды Железнодорожного и Кижингинского районов. Команда Железнодорожного района заняла 3 призовое место по дополнительным показателям.



Также определились победители по доскам. На 1 доске победу одержал Даша-Нима Цыбиков из Еравнинского района. На 2 доске трое участниц набрали одинаковое количество очков – по 4. По дополнительным показателям победительницей стала Светлана Шункова из Загорска.

