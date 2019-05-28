В ФСК состоялась спартакиада по инваспорту регионального отделения ВОИ
24 мая в Физкультурно-спортивном комплексе Улан-Удэ прошла спартакиада по инваспорту, где сборные команды 12 районов Республики Бурятия соревновались в 7 видах спортивной программы.
Одним из видов программы стали русские шашки. В нём приняли участие 11 команд Всероссийского Общества Инвалидов. По швейцарской системе за 5 туров определили победителей и призёров соревнования.
После пяти туров 2 команды Загорска (Мельников А. и Шункова С.) и Советского района (Ушницкий С. и Матвеева Э.) набрали по 8 очков, но победа в последнем туре над соперником обеспечила 1 место команде Загорска.
За третье место также велась упорная борьба. По 7 очков набрали команды Железнодорожного и Кижингинского районов. Команда Железнодорожного района заняла 3 призовое место по дополнительным показателям.
Также определились победители по доскам. На 1 доске победу одержал Даша-Нима Цыбиков из Еравнинского района. На 2 доске трое участниц набрали одинаковое количество очков – по 4. По дополнительным показателям победительницей стала Светлана Шункова из Загорска.
В Улан-Удэ определили лучших в шашках среди инвалидов
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Соревнования проводились в честь Дня города
Юный боксёр из Иркутской области стал победителем первенства России
Режиссёр торжественных церемоний соединит видеопроекции с живым действием на сцене
Теперь одна из них поедет на первенство Европы в Грузию
Ксения Зубакина продолжает радовать любителей спорта республики успешными выступлениями
Спортсмен стал призёром этапа Кубка мира по пулевой стрельбе в Германии
Воспитанники реабилитационного центра сходили на экскурсию в пожарно-спасательную часть
За медали поборются спортсмены из Ангарска, Иркутска, Удачного и Улан-Удэ
Весенняя призывная кампания завершится 15 июля
Каждый год в мире 1,5 миллиона детей рождается с диагнозом врождённый порок сердца. В России – 20 000 детей в год. 50 детей в день
Бурятия оказалась на одних позициях с Санкт-Петербургом и Дагестаном
Выпускниками стали 128 учеников
Соревнования по технике водного туризма состоятся на Уде
Выставка появится перед Днём защиты детей
Жителей Бурятии просят воздержаться от поездок в Монголию в один из дней июля