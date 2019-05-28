Иркутские фигуристы победили «Корякским танцем»

Юные фигуристы Приангарья с первого раза выиграли всероссийский фестиваль «Петровский лёд»



Команда «Байкальский меридиан», состоящая из 19 воспитанников областной спортивной школы олимпийского резерва «Россия» в Иркутске, заняла первое место на ежегодном всероссийском фестивале массовых танцев на льду и фигурного катания «Петровский лёд» в Санкт-Петербурге. В соревнованиях принимали также участие команды из Санкт-Петербурга, Красногорска, Воронежа, Казани, Ступино, Люберец и Рязани.



Команда «Байкальский меридиан» впервые участвовала на этом фестивале, и её дебют оказался очень удачным. Она заняла первое место среди 47 команд с композицией «Корякский танец», опередив сильнейшие российские школы фигурного катания.



Как заметила их тренер Елена Сластина, судьи отметили у иркутян удачный выбор тематики, слаженность выступления спортсменов. Отдельный приз заслужила видеопрезентация команды, сообщает пресс-служба Минспорта Приангарья.

