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До перехода Бурятии на цифровое ТВ осталось меньше недели

До перехода Бурятии на цифровое ТВ осталось меньше недели
Общество, 
«Горячая» линия по цифровому ТВ перешла на усиленный режим работы

Меньше недели осталось до перехода Бурятии на цифровое телевидение – 3 июня в республике отключится аналоговое вещание 20 федеральных каналов. Чтобы не остаться с чёрным экраном, нужно купить приставку для телевизора старше 2012 года. Подключиться к «цифре» жителям Бурятии помогают более 800 специально обученных волонтёров, сообщает пресс-служба правительства республики.

Аналоговое телевещание — всем знакомый тип вещания, когда сигнал, который транслируется с телевышек, принимает антенна, а за одной частотой закрепляется один канал. Цифровое вещание — это технология передачи изображения и звука при помощи цифрового кодирования, на одной частоте передается пакет из нескольких каналов. Цифровое ТВ с точки зрения потребителя предполагает более высокое качество «картинки» и звука, хороший прием даже в труднодоступных населенных пунктах.

Россия переходит на цифровое вещание федеральных общедоступных каналов с прошлого года в четыре этапа. 3 июня вместе с Бурятией аналог отключат ещё в 34 регионах.

- Если вместо привычных телепередач вы видите ролик о том, как перейти на цифровое телевидение, вам нужно либо перенастроить телевизор (выпущенный после 2012 года), либо купить и подключить специальную приставку к более старому телевизору, - поясняют в минтрансе Бурятии.

Купить приставку не проблема - в любом магазине электроники и бытовой техники или отделениях «Почты России». Цена устройства в среднем от 700 до 1,5 тысяч рублей.

Для жителей 166 сёл, где цифру можно поймать только с помощью спутникового оборудования, устанавливают льготные спутниковые «тарелки». 2300 жителей уже получили доступ к цифровому ТВ.

- Настроить приставку не сложно. Если следовать инструкции к оборудованию, процесс займет несколько минут. Также с прошлого года работает федеральная круглосуточная горячая линия по вопросам подключения цифрового ТВ. Звонок бесплатный: 8-800-220-20-02, операторы линии помогут с выбором оборудования и расскажут, как подключить приставку, - сообщили в ведомстве.

Кроме того, для пенсионеров, впрочем не только для них, а для всех желающих, в регионах открылись волонтерские центры, где можно получить помощь в переходе на цифровое ТВ. Помощь заключается в консультациях и, при необходимости, в выезде на место и настройке оборудования. Добровольцы оказывают эти услуги бесплатно.

- С 28 мая региональная горячая линия переходит на усиленный режим работы – с 8 утра до 10 вечера ежедневно. Если вам нужна помощь волонтера, звоните по телефону - 8(3012) 337777. Подготовлено более 800 волонтеров, которые помогли уже более 2 тысяч жителям, - добавили в минтрансе.

цифровое телевещание
 
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