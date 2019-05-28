До перехода Бурятии на цифровое ТВ осталось меньше недели

«Горячая» линия по цифровому ТВ перешла на усиленный режим работы



Меньше недели осталось до перехода Бурятии на цифровое телевидение – 3 июня в республике отключится аналоговое вещание 20 федеральных каналов. Чтобы не остаться с чёрным экраном, нужно купить приставку для телевизора старше 2012 года. Подключиться к «цифре» жителям Бурятии помогают более 800 специально обученных волонтёров, сообщает пресс-служба правительства республики.



Аналоговое телевещание — всем знакомый тип вещания, когда сигнал, который транслируется с телевышек, принимает антенна, а за одной частотой закрепляется один канал. Цифровое вещание — это технология передачи изображения и звука при помощи цифрового кодирования, на одной частоте передается пакет из нескольких каналов. Цифровое ТВ с точки зрения потребителя предполагает более высокое качество «картинки» и звука, хороший прием даже в труднодоступных населенных пунктах.



Россия переходит на цифровое вещание федеральных общедоступных каналов с прошлого года в четыре этапа. 3 июня вместе с Бурятией аналог отключат ещё в 34 регионах.



- Если вместо привычных телепередач вы видите ролик о том, как перейти на цифровое телевидение, вам нужно либо перенастроить телевизор (выпущенный после 2012 года), либо купить и подключить специальную приставку к более старому телевизору, - поясняют в минтрансе Бурятии.



Купить приставку не проблема - в любом магазине электроники и бытовой техники или отделениях «Почты России». Цена устройства в среднем от 700 до 1,5 тысяч рублей.



Для жителей 166 сёл, где цифру можно поймать только с помощью спутникового оборудования, устанавливают льготные спутниковые «тарелки». 2300 жителей уже получили доступ к цифровому ТВ.



- Настроить приставку не сложно. Если следовать инструкции к оборудованию, процесс займет несколько минут. Также с прошлого года работает федеральная круглосуточная горячая линия по вопросам подключения цифрового ТВ. Звонок бесплатный: 8-800-220-20-02, операторы линии помогут с выбором оборудования и расскажут, как подключить приставку, - сообщили в ведомстве.



Кроме того, для пенсионеров, впрочем не только для них, а для всех желающих, в регионах открылись волонтерские центры, где можно получить помощь в переходе на цифровое ТВ. Помощь заключается в консультациях и, при необходимости, в выезде на место и настройке оборудования. Добровольцы оказывают эти услуги бесплатно.



- С 28 мая региональная горячая линия переходит на усиленный режим работы – с 8 утра до 10 вечера ежедневно. Если вам нужна помощь волонтера, звоните по телефону - 8(3012) 337777. Подготовлено более 800 волонтеров, которые помогли уже более 2 тысяч жителям, - добавили в минтрансе.



