Стали известны детали церемоний Забайкальского кинофестиваля

Режиссёр торжественных церемоний соединит видеопроекции с живым действием на сцене



В Чите 27 мая состоялась пресс-конференция, посвящённая организации VIII Забайкальского международного кинофестиваля. Главный режиссёр церемоний открытия, закрытия и гала-концерта Леонид Ситов рассказал о деталях масштабных представлений.



По его словам, для Забайкалья потребовалось создание уникальных шоу и номеров. Поэтому все торжественные церемонии будут проходить с использованием современного проекционного оборудования, которое соединит проекции с живым действием на сцене. Кроме известных российских артистов, в церемониях будут участвовать читинский танцевальный коллектив «Росинки Забайкалья» и цирковая труппа.



Уже 30 мая в 18:00 по Звёздной дорожке у Забайкальской краевой филармонии должны пройти Дмитрий Астрахан, Фёдор Добронравов, Александр Михайлов, Сергей Никоненко, Максим Аверин, Елена Ксенофонтова, Екатерина Гусева, Алёна Бабенко, Инга Оболдина, Игорь Ливанов, Марина Яковлева, Михаил Башкатов, Анна Якунина, Андрей Руденский, Аглая Шиловская, Анатолий Журавлев, Наталия Селиверстова, Дмитрий Павленко, Рита Солнцева и другие гости фестиваля. Сама церемония открытия фестиваля начнётся в 19:00. Вести её будут актёры Екатерина Гусева и Андрей Руденский.



Таким же ярким, солнечным и позитивным будет его гала-концерт, который в этом году пройдёт 1 июня и будет посвящён детям. На нём ожидается присутствие Сергея Никоненко, Александра Михайлова, Максима Аверина, Анны Якуниной, Алёны Бабенко, Елены Ксенофонтовой, Михаила Башкатова, Анатолия Журавлева, Александра Панкратова-Черного, Аглаи Шиловской, Инги Оболдиной, Марины Яковлевой, Игоря Ливанова, Андрея Руденского, Елены Бирюковой, Алексея Огурцова, Игоря Огурцова и Риты Солнцевой. Ведущие гала-концерта – актёры Алёна Бабенко и Игорь Ливанов.



Напомним, с 30 мая по 2 июня в регионе будет проходить VIII Забайкальский международный кинофестиваль. Забайкальцы смогут увидеть интересные фильмы конкурсной программы, посетить творческие встречи с известными актёрами. Кинофестиваль охватит не только Читу, но и 9 районов края – Сретенский, Нерчинский, Балейский, Агинский, Краснокаменский, Красночикойский, Газимуро-Заводский,Улётовский, Агинский, сообщает пресс-служба Министерства культуры Забайкалья.

