В Иркутской области отпразднуют «свадьбу плуга и земли»

В программе - обрядовые и торжественные ритуалы по случаю завершения посевных работ



В посёлке Успенский-3 Зиминского района Иркутской области 8 июня состоится областной чувашский праздник Акатуй.



Акатуй - «свадьба плуга и земли» – традиционный весенний праздник чувашей, посвящённый земледелию. В программе - обрядовые и торжественные ритуалы по случаю завершения посевных работ.



Мастера декоративно-прикладного творчества продемонстрируют свои изделия на «Ярмарке Акатуя».



Фестиваль чувашского напитка «Акатуй – сӑри» позволит гостям праздника продегустировать национальные чувашские блюда, а также раскроет секреты их приготовления.



Участников и гостей праздника ждёт конкурсная программа: «Лучший сувенир – АКАТУЯ», «Лучший пивовар – АКАТУЯ», «Лучшее чувашское подворье-АКАТУЯ-2019».



Запланированы также интерактивные, развлекательные и детские площадки, среди которых «Сӑмах ӑсти» - чтение стихов чувашских и местных поэтов; «Умники и умницы» - обучение чувашскому языку, викторина на знание истории, культуры чувашского народа; чувашские посидели «Лара» - мастер-класс по обучению чувашским национальным танцам, чувашскому языку и песням; «Чувашские узоры» - живой урок «Чувашская национальная вышивка»; мастер-классы от мастеров декоративно-прикладного творчества и другие.



Впервые в спортивной части праздника «Акатуй» пройдёт реконструкция национальных чувашских игр «Шакки-шакла», «Чулла», «Чушкăлла» в командном зачёте, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.

