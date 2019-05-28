28 Мая

27 Мая

Популярное

В Иркутской области отпразднуют «свадьбу плуга и земли»

В Иркутской области отпразднуют «свадьбу плуга и земли»
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
В программе - обрядовые и торжественные ритуалы по случаю завершения посевных работ

В посёлке Успенский-3 Зиминского района Иркутской области 8 июня состоится областной чувашский праздник Акатуй.

Акатуй - «свадьба плуга и земли» – традиционный весенний праздник чувашей, посвящённый земледелию. В программе - обрядовые и торжественные ритуалы по случаю завершения посевных работ.

Мастера декоративно-прикладного творчества продемонстрируют свои изделия на «Ярмарке Акатуя».

Фестиваль чувашского напитка «Акатуй – сӑри» позволит гостям праздника продегустировать национальные чувашские блюда, а также раскроет секреты их приготовления.

Участников и гостей праздника ждёт конкурсная программа: «Лучший сувенир – АКАТУЯ», «Лучший пивовар – АКАТУЯ», «Лучшее чувашское подворье-АКАТУЯ-2019».

Запланированы также интерактивные, развлекательные и детские площадки, среди которых «Сӑмах ӑсти» - чтение стихов чувашских и местных поэтов; «Умники и умницы» - обучение чувашскому языку, викторина на знание истории, культуры чувашского народа; чувашские посидели «Лара» - мастер-класс по обучению чувашским национальным танцам, чувашскому языку и песням; «Чувашские узоры» - живой урок «Чувашская национальная вышивка»; мастер-классы от мастеров декоративно-прикладного творчества и другие.

Впервые в спортивной части праздника «Акатуй» пройдёт реконструкция национальных чувашских игр «Шакки-шакла», «Чулла», «Чушкăлла» в командном зачёте, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.
Праздники
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Улан-удэнцев научат экологичному образу жизни
Улан-удэнцев научат экологичному образу жизни
Общество, 28.05.2019
Экофестиваль «Зелёная планета» пройдёт в Улан-Удэ
Завтра в Бурятии завоют сирены
Завтра в Бурятии завоют сирены
Общество, 28.05.2019
Жителей республики просят сохранять спокойствие
В воскресенье в Улан-Удэ перекроют улицу Кирова
В воскресенье в Улан-Удэ перекроют улицу Кирова
Общество, 28.05.2019
Автобусы в центре будут ездить по другому маршруту
Собака-спасатель в Иркутске празднует трёхлетие своей службы
Собака-спасатель в Иркутске празднует трёхлетие своей службы
Общество, 28.05.2019
Четвероногого спасателя сегодня побалуют большой косточкой  
В Бурятии пройдёт конференция о феномене Этигэлова
В Бурятии пройдёт конференция о феномене Этигэлова
Общество, 28.05.2019
Конференция состоится в Иволгинском дацане
В Улан-Удэ заработали пришкольные площадки
В Улан-Удэ заработали пришкольные площадки
Общество, 28.05.2019
В июне их посетят 7 524 школьников
В Улан-Удэ сыграют в «Узнай Россию: Дальний Восток»
В Улан-Удэ сыграют в «Узнай Россию: Дальний Восток»
Общество, 28.05.2019
Объявлена регистрация на интеллектуальную игру, где призовой фонд составит 25 тысяч рублей
Бурятский фильм-фэнтези выиграл приз на международном кинофестивале
Бурятский фильм-фэнтези выиграл приз на международном кинофестивале
Общество, 28.05.2019
Бурятский фильм «Прозрение» рассказывает о начале Пути Избранного
«Живой талисман»: Знаменитому коту из музея Улан-Удэ стукнуло 10 лет
«Живой талисман»: Знаменитому коту из музея Улан-Удэ стукнуло 10 лет
Общество, 28.05.2019
Кот Самуэль из музея истории Улан-Удэ за эти годы стал настоящей звездой
В Бурятии снизилось число детей-сирот
В Бурятии снизилось число детей-сирот
Общество, 28.05.2019
Увеличилось количество детей-сирот, находящихся на воспитании в семьях
Приставы составили алиментную карту Бурятии
Приставы составили алиментную карту Бурятии
Общество, 28.05.2019
В Бурятии больше всего должников по алиментам проживают в Кабанском районе
В Улан-Удэ изменится схема движения маршруток
В Улан-Удэ изменится схема движения маршруток
Общество, 28.05.2019
Это связано с ремонтом теплосетей на Трубачеева
Бурятские КВНщики вышли в полуфинал Первой лиги
Бурятские КВНщики вышли в полуфинал Первой лиги
Общество, 28.05.2019
Две сборные Бурятии по КВН вернулись с крупных мероприятий
В Бурятии предлагают обязать школы публиковать на сайтах информацию о питании
В Бурятии предлагают обязать школы публиковать на сайтах информацию о питании
Общество, 28.05.2019
Предложение направлено в правительство республики
В Улан-Удэ отключат светофор на Добролюбова
В Улан-Удэ отключат светофор на Добролюбова
Общество, 28.05.2019
Там будут проводить ремонтные работы 

Позитив

Реплика

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Врачи Бурятии: наказать vs помочь
28.05.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Отчёт по проектам
22.04.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Бомжи: отстреливать или запирать в вольеры?
01.04.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Долг перед женщиной
05.03.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Стриптиз посмотрели, верблюдов сожгли
28.02.2019
Вадим Бредний
Вадим Бредний
Руководитель группы компаний "Титан"
Об исторической сессии горсовета
28.02.2019
Сергей Жамцаев
Сергей Жамцаев
Директор центра социальной адаптации «Шанс»
Как мы отпраздновали Сагаалган
25.02.2019
Загрузка...
^