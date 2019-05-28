В программе - обрядовые и торжественные ритуалы по случаю завершения посевных работ
В посёлке Успенский-3 Зиминского района Иркутской области 8 июня состоится областной чувашский праздник Акатуй.
Акатуй - «свадьба плуга и земли» – традиционный весенний праздник чувашей, посвящённый земледелию. В программе - обрядовые и торжественные ритуалы по случаю завершения посевных работ.
Мастера декоративно-прикладного творчества продемонстрируют свои изделия на «Ярмарке Акатуя».
Фестиваль чувашского напитка «Акатуй – сӑри» позволит гостям праздника продегустировать национальные чувашские блюда, а также раскроет секреты их приготовления.
Участников и гостей праздника ждёт конкурсная программа: «Лучший сувенир – АКАТУЯ», «Лучший пивовар – АКАТУЯ», «Лучшее чувашское подворье-АКАТУЯ-2019».
Запланированы также интерактивные, развлекательные и детские площадки, среди которых «Сӑмах ӑсти» - чтение стихов чувашских и местных поэтов; «Умники и умницы» - обучение чувашскому языку, викторина на знание истории, культуры чувашского народа; чувашские посидели «Лара» - мастер-класс по обучению чувашским национальным танцам, чувашскому языку и песням; «Чувашские узоры» - живой урок «Чувашская национальная вышивка»; мастер-классы от мастеров декоративно-прикладного творчества и другие.
Впервые в спортивной части праздника «Акатуй» пройдёт реконструкция национальных чувашских игр «Шакки-шакла», «Чулла», «Чушкăлла» в командном зачёте, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.
В Иркутской области отпразднуют «свадьбу плуга и земли»
Общество, Фото:
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