Злоумышленники смогли скрыться с места возгорания
В Иркутской области лётчик-наблюдатель, возвращаясь с авиапатрулирования лесопожарной обстановки в Черемховском районе, увидел, как недалеко от маршрута поднимается дым от нового очага в непосредственной близости от деревни Поморцева. Согласно инструкции, пилот самолета Як-18 свернул в сторону этого пожара. На лесной дороге он заметил автомобиль УАЗ Хантер с багажником на крыше. Там же оказались несколько человек, которые, увидев самолет, сели в автомобиль и начали удаляться от места возгорания. Запас топлива у воздушного судна был ограничен, поэтому летчик не смог проследить за злоумышленниками.
– О том, что это, скорее всего, был умышленный поджог, говорит следующий факт: возгорание было в нескольких местах, там, где находились сухие порубочные остатки, сложенные в болотистой местности для перегнивания, – рассказал заместитель министра лесного комплекса Иркутской области Валентин Широков. – К этим очагам для их тушения сразу направились лесники. Но трактора и бульдозеры мы там применить не могли, они бы увязла в болоте. Пришлось работать вручную. Удалось предотвратить угрозу населённым пунктам, поскольку огонь распространялся в их сторону.
Пожар был локализован сегодня на площади около двух тысяч гектаров, из которых 200 га, покрытые лесом. На тушении этого крупного очага задействовано 30 человек и 12 единиц техники. О факте подозрения на умышленный поджог было доложено на вчерашнем вечернем заседании оперативного штаба. Имеющиеся видеоматериалы переданы в полицию, сообщает пресс-служба Правительства Иркутской области.
Иркутский лётчик снял на видео возможных поджигателей
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Злоумышленники смогли скрыться с места возгорания
За медали поборются спортсмены из Ангарска, Иркутска, Удачного и Улан-Удэ
Бурятия оказалась на одних позициях с Санкт-Петербургом и Дагестаном
Выставка появится перед Днём защиты детей
Жителей Бурятии просят воздержаться от поездок в Монголию в один из дней июля
Малышка Умара появилась в прошлом месяце
Размер премии с 1500 рублей был увеличен до 8000 рублей
Россельхознадзор выявил множество нарушений
Пользователи предлагают в Сети свои варианты, как назвать скульптуру
Полицейские соревновались в мини-футболе и других видах спорта
Специалисты увидели бурятский колорит во многих постройках. ВИДЕО
Территория города разделена на 120 микрорайонов
Сотрудничество городов французского департамента Верхняя Савойя с Иркутском продолжается более 25 лет
«Горячая» линия по цифровому ТВ перешла на усиленный режим работы
В программе - обрядовые и торжественные ритуалы по случаю завершения посевных работ