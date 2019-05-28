Иркутский лётчик снял на видео возможных поджигателей

Злоумышленники смогли скрыться с места возгорания



В Иркутской области лётчик-наблюдатель, возвращаясь с авиапатрулирования лесопожарной обстановки в Черемховском районе, увидел, как недалеко от маршрута поднимается дым от нового очага в непосредственной близости от деревни Поморцева. Согласно инструкции, пилот самолета Як-18 свернул в сторону этого пожара. На лесной дороге он заметил автомобиль УАЗ Хантер с багажником на крыше. Там же оказались несколько человек, которые, увидев самолет, сели в автомобиль и начали удаляться от места возгорания. Запас топлива у воздушного судна был ограничен, поэтому летчик не смог проследить за злоумышленниками.



– О том, что это, скорее всего, был умышленный поджог, говорит следующий факт: возгорание было в нескольких местах, там, где находились сухие порубочные остатки, сложенные в болотистой местности для перегнивания, – рассказал заместитель министра лесного комплекса Иркутской области Валентин Широков. – К этим очагам для их тушения сразу направились лесники. Но трактора и бульдозеры мы там применить не могли, они бы увязла в болоте. Пришлось работать вручную. Удалось предотвратить угрозу населённым пунктам, поскольку огонь распространялся в их сторону.



Пожар был локализован сегодня на площади около двух тысяч гектаров, из которых 200 га, покрытые лесом. На тушении этого крупного очага задействовано 30 человек и 12 единиц техники. О факте подозрения на умышленный поджог было доложено на вчерашнем вечернем заседании оперативного штаба. Имеющиеся видеоматериалы переданы в полицию, сообщает пресс-служба Правительства Иркутской области.

