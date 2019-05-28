Иркутянин принёс первую медаль в копилку сборной России

Спортсмен стал призёром этапа Кубка мира по пулевой стрельбе в Германии



Иркутский спортсмен Артём Черноусов стал серебряным призёром этапа Кубка мира по пулевой стрельбе, который с 24 по 31 мая проходит в Мюнхене в Германии. Артём принёс первую медаль в копилку сборной России на этих соревнованиях.



В квалификации в стрельбе из пневматического пистолета на дистанции 10 метров из 162 участников Артём Черноусов показал лучший результат, который составил 589 очков.



В финале иркутский стрелок до конца боролся за золотую медаль, но уступил 17-летнему спортсмену из Индии Чаудхари Саурубу, который установил новый мировой рекорд – 246,3 очка. Это на 1,3 очка больше, чем предыдущий мировой рекорд, также установленный Чаудхари Саурубу на этапе Кубка мира в Нью-Дели в феврале этого года. Результат Артёма Черноусова в финале составил 243,8 очка.



Как сообщает пресс-служба Минспорта Иркутской области, Артём Черноусов является мастером спорта международного класса и занимается в областной спортивной школе олимпийского резерва «Приангарье» у тренеров Галины Корзун и Никиты Полоскова.

