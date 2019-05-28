Улан-удэнцев научат экологичному образу жизни
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Экофестиваль «Зелёная планета» пройдёт в Улан-Удэ
5 июня в парке «Юбилейный» в Улан-Удэ состоится экофестиваль «Зелёная планета».
- Любой горожанин может присоединиться к нам — например, провести мастер-класс, устроить дегустацию и поделиться рецептами вкусной и полезной пищи или открыть однодневную мастерскую и выставку. И всё это будет объединено одним лозунгом «Экологичный образ жизни в каждый дом», - сообщают организаторы.
Они отмечают: «не раздумывая присоединяйтесь к фестивалю, если вы:
- так же, как и мы, беспокоитесь о будущем нашей Земли,
- мечтали что-то сделать в публичном пространстве, но не было возможности или случая;
- являетесь производителем или продавцом экотоваров (у вас есть возможность показать свой товар);
- ищете новые ресурсы для реализации задуманного;
- разделяете идею самоорганизации — давайте обмениваться ресурсами и делать всё вместе;
- хотите познакомиться с интересными людьми нашего города»,
- «Зелёная планета» - это территория, на которой жители земли живут в согласии с природой, заботятся о ней, делают всё для того, чтобы будущее поколение не смотрело на нас с укоризной, мы всегда рады новым людям, - добавляют организаторы.
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