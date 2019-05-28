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Иркутские борцы стали призёрами на Дальнем Востоке

Иркутские борцы стали призёрами на Дальнем Востоке
Общество,  Фото:pixabay.com
Спортсмены Приангарья привезли 12 медалей из Владивостока и Хабаровска

Спортсмены Иркутской области стали призёрами двух всероссийских турниров по вольной борьбе. С 17 по 19 мая в Хабаровске состоялся всероссийский турнир по вольной борьбе среди юниоров до 21 года «Кубок мэра города Хабаровска», а 25 мая во Владивостоке проходил всероссийский турнир на призы ректора ДВФУ.

На Кубке мэра Хабаровска борцы Приангарья завоевали три серебряные и две бронзовые награды. Серебряными призёрами стали Константин Топшиноев (весовая категория 70 кг), Александр Марунов (79 кг) и Шота Кортиев (97 кг). Бронзовые медали взяли Стас Мычалкин в весовой категории 65 кг и Виталий Евдокимов в весе 74 кг.

На турнире на призы ректора ДВФУ в копилке команды Иркутской области семь медалей. Серебряные медали выиграли Анатолий Олодов (весовая категория 65 кг), Константин Топшиноев (70 кг), Александр Марунов (74 кг), Дмитрий Орлов (79 кг), Николай Жербаков (92 кг) и Шота Кортиев (97 кг). Бронзовую медаль в весовой категории 74 кг получил Виталий Евдокимов. Об этом сообщила пресс-служба Минспорта Приангарья.
вольная борьба спорт Иркутская область
 
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