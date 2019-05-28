Тулунец примет участие в первенстве Европы по боксу

Юный боксёр из Иркутской области стал победителем первенства России



Спортсмен из Иркутской области Арсений Курченко примет участие в первенстве Европы по боксу. Такое право боксёр из Тулуна получил, победив на первенстве России среди юношей 13-14 лет, которое с 19 по 26 мая проходило в Анапе.



В своём первом бою на первенстве страны в весовой категории до 90 кг, в 1/8 финала, Арсений досрочно, ввиду явного преимущества в третьем раунде, победил спортсмена из Владикавказа. В следующем поединке на стадии 1/4 финала он единогласным решением судей одержал победу над боксёром из Курской области. В полуфинальном бою Арсений убедительно выиграл у спортсмена из Биробиджана (5:0).



В финале тулунский боксёр должен был встретиться со спортсменом из Москвы. Но представитель столицы не вышел на решающий поединок и Арсений Курченко по итогам соревнований стал победителем первенства России.



В турнире участвовали 326 спортсменов из 63 регионов страны в 20 весовых категориях. Арсений Курченко является воспитанником Александра Матафонова и Романа Семёнова, сообщает пресс-служба Министерства спорта Иркутской области.

